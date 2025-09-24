Sparatoria in un centro migranti a Dallas, un morto e due feriti. Il cecchino si toglie la vita

Roma, 24 settembre 2025 – È di un morto e due feriti il bilancio della sparatoria in un ufficio locale dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice) a Dallas, in Texas. Tra i colpiti ci sono due persone che erano detenute nella struttura, riferiscono i media americani. L'uomo che ha aperto il fuoco, sparando da un edificio adiacente, si è suicidato, ha riferito la responsabile della Sicurezza interna Usa, Kristi Noem. “L'indagine preliminare ha stabilito che un sospettato ha aperto il fuoco contro un edificio governativo da un edificio adiacente”, ha dichiarato la polizia di Dallas. “Due persone sono state trasportate in ospedale con ferite da arma da fuoco. Una vittima è morta sul colpo. Il sospettato è deceduto. I dettagli stanno ancora emergendo, ma possiamo confermare che ci sono stati diversi feriti e vittime”, si legge nel post di Noem su X. Il movente della sparatoria è sconosciuto, ha aggiunto. “Le prime informazioni parlano di un possibile cecchino”, ha detto Lyons. Secondo quanto si apprende l'Fbi sta collaborando alle indagini sulla sparatoria avvenuta presso una struttura dell'Ice di Dallas.

Tra le persone presenti nella struttura ci sono generalmente dipendenti dell'ICE, civili e immigrati detenuti. Nessun agente è rimasto ferito ha dichiarato a Fox News Madison Sheahan, vicedirettrice dell'Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti. La sparatoria di Dallas segna almeno il terzo caso in cui una struttura dell'ICE è stata presa di mira da colpi d'arma da fuoco in Texas quest'anno.

I precedenti

Il 4 luglio, un gruppo di aggressori ha preso di mira il centro di detenzione di Prairieland, vicino a Fort Worth. Giorni dopo, un uomo di 27 anni armato di fucile e equipaggiamento tattico è stato ucciso dalla polizia dopo aver aperto il fuoco su una base della Border Patrol a McAllen. Due agenti e un dipendente della Border Patrol sono rimasti feriti. Ad agosto, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo che, secondo le autorità, sosteneva di avere una bomba nello zaino, nella stessa struttura dell'ICE di Dallas presa di mira nella sparatoria di oggi ha affermato il Dipartimento della Sicurezza Interna. Il centro migranti di Dallas dove stamane c'è stata una sparatoria era stato interessato ad agosto da un allarme bomba. Lo ha dichiarato la portavoce del dipartimento per la sicurezza interna americana, Tricia McLaughlin, a Fox News.

“L'attacco ossessivo alle forze dell'ordine, in particolare all'ICE, deve cessare. Prego per tutti coloro che sono stati feriti in questo attacco e per le loro famiglie”. Lo ha scritto su X il vicepresidente Usa, JD Vance.