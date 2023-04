Sparatoria a una festa in Alabama: morti 6 ragazzi

Washington, 16 aprile 2023 - Almeno sei adolescenti sono rimasti uccisi in una sparatoria durante una festa di compleanno a Dadeville, in Alabama, la notte scorsa. Lo riportano i media americani. Oltre 20 le persone ferite. La polizia non ha confermato il numero delle vittime né ha detto se il killer è stato arrestato. Sempre la scorsa notte, due studenti sono rimasti feriti in una sparatoria al campus dell'università di Lincoln in Pennsylvania.