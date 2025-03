New York, 19 marzo 2025 – Un uomo armato è barricato nella sede della Cia a Langley, in Virginia. Si sono sentiti spari. L’edificio è circondato dalla polizia, in azione con la Swat (Squadra speciale anti crimine).

Secondo quanto riferito, è stato l’uomo ad aprire il fuoco. Non è chiaro se si trovi all’interno dell’edificio o nel perimetro esterno. Tutte le strade sono chiuse al traffico.

Notizia in aggironamento