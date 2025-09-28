Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan: almeno un morto, bambini feriti. Edificio in fiamme, l’aggressore ucciso

Washington, 28 settembre 2025 – Si aggrava il bilancio dell'attentato a una chiesa mormona di Grand Blanc, nel Michigan. Secondo l'emittente Bno News, almeno una persona è rimasta uccisa. Sei i feriti, tra cui bambini ha reso noto la Cnn. Ma diverse persone risultano disperse, forse intrappolate all'interno dell'edificio in parte crollato.

L'aggressore è stato ucciso, mentre l'edificio religioso è in fiamme, secondo quanto si legge sulla Cnn.

I video girati da una residente, Leah Graham, mostrano dense colonne di fumo provenienti dalla chiesa.

Il responsabile dell'attentato ha sfondato il muro dell'edificio con il suo pickup prima di sparare e appiccare un incendio. In video circolati in rete si vede un fuoristrada grigio, con due enormi bandiere americane sul cassone, sfondare il perimetro della chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Nel suo comunicato la polizia ha esortato la popolazione a rimanere lontana dall'area della chiesa che è in fiamme. "In questa domenica, giorni di preghiera e pace, una tale violenza è un grandissimo male, le nostre preghiere vanno alle vittime, le famiglie e la comunità", ha scritto su X John James, deputato repubblicano del Michigan.

New aerial footage shows the Grand Blanc, Michigan church engulfed in flames after a gunman opened fire and set it ablaze. Christianity is under attack. pic.twitter.com/AexMpnCQFt — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 28, 2025

Pam Bondi ha commentato su X: "La violenza in un luogo di culto è straziante e agghiacciante", ha scritto l'attorney general. Reazioni anche dal direttore dell'Fbi Kash Patel: "E' un atto codardo e criminale. Le nostre preghiere sono con le vittime e le loro famiglie durante questa terribile tragedia", ha scritto su X.

Ira del presidente Usa Donald Trump. "Sono stato informato sulla terribile sparatoria avvenuta presso la chiesa a Grand Blanc, in Michigan. L'Fbi è intervenuta immediatamente sul posto e condurrà l'indagine federale, fornendo pieno supporto alle autorità statali e locali", ha detto Trump, sostenendo che possa trattarsi "dell'ennesimo attacco mirato ai cristiani negli Stati Uniti". "Questa epidemia di violenza nel nostro Paese deve finire immediatamente!", ha concluso il presidente.