Sparatoria a Minneapolis. Uccisi due bimbi in chiesa. Il killer: dov’è il vostro Dio?

Avevano otto e dieci anni i due bambini rimasti uccisi nell’ennesima strage dovuta ad armi da fuoco negli Stati Uniti. La nuova sparatoria è avvenuta a Minneapolis, nel Minnesota, dove diversi alunni e i loro insegnanti sono stati colpiti da una raffica improvvisa di proiettili. Seduti sui banchi della scuola cattolica dell’Annunciazione, che accoglie bambini dalla materna alle medie, stavano seguendo la messa delle 8.30 quando un ragazzo, vestito di nero, ha mirato con un fucile a pompa e due pistole attraverso le finestre della chiesa.

Diversi bambini sono stati colpiti al collo e alla schiena, hanno raccontato sconvolti i testimoni. Due di loro sono morti, altri 14 sono stati feriti e almeno sette sono in gravi condizioni. "Un atto deliberato di violenza contro bambini innocenti", l’ha definito la polizia che ha raccontato come "almeno due delle porte della chiesa erano state barricate dall’esterno utilizzando assi di legno di 5 per 10 cm".

Il killer, il 23enne Robin Westman, si identificava come una donna e avrebbe lasciato un “manifesto” da cui emerge la sua ossessione per le stragi. Oltre a questo, anche un video e un taccuino rosso dove con frasi inquietanti, in inglese e in russo, minacciava di morte Trump e analizzava i dettagli di Sandy Hook, la terribile sparatoria che nel 2012 costò la vita a 20 bambini e sei adulti. Tra i suoi scritti sono stati trovati anche testi con pensieri e idee estremamente violenti, una lettera di scuse alla famiglia e uno schizzo della di disposizione interna della chiesa. Il 23enne si era diplomato alla scuola elementare dell’Annunciazione nel 2017. La madre aveva lavorato nell’istituto dal 2016 al 2021. In un video di venti minuti su Youtube, Westman ha inoltre mostrato numerose armi disposte su un piano e caricatori con sopra scritti alcuni messaggi tra cui "uccidi Donald Trump", "fanc tutti" e "dov’è il vostro Dio?". Dopo aver compiuto la strage il killer che aveva con sé anche una specie di fuoco d’artificio artigianale per creare fumo probabilmente, si è ucciso.

Il presidente Trump ha ordinato le bandiere a mezz’asta "in segno di rispetto" e ha parlato di "tragica sparatoria". Anche Papa Leone si è detto "profondamente rattristato" e ha inviato "le sue più sentite condoglianze" assicurando "la sua vicinanza spirituale in particolare alle famiglie che ora piangono la perdita di un figlio". Secondo i dati Education Week, dall’inizio dell’anno sono state sette le sparatorie nelle scuole degli Usa che hanno causato feriti o morti, mentre per il Gun Violence Archive, quest’anno si è arrivati alla sparatoria di massa numero 190.