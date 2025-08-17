Vertice in Alaska, Spannaus: “Trump non perderà voti. I Maga vogliono il disgelo coi russi”

Roma, 17 agosto 2025 – L’apertura di un nuovo capitolo nella tormentata storia fra Russia e Stati Uniti. È l’obiettivo di Trump, audace, nel portare avanti il suo progetto, ma che dovrà fare attenzione alle pressioni che arriveranno da dentro e fuori gli Usa. Andrew Spannaus, giornalista e analista americano, conduttore della trasmissione Il cowboy e lo stivale, in onda il sabato mattina su Radio 24, ha spiegato quali sono state le reazioni negli Usa all’incontro fra Putin e Trump.

Dal punto di vista delle relazioni fra Stati Uniti e Russia, come valuta l’incontro fra Putin e Trump?

“C’è sicuramente una volontà da parte dell’amministrazione Trump e di Mosca di inaugurare un nuovo periodo nei rapporti fra le due nazioni. Si parla di una nuova intesa, fatta di accordi e cooperazione economica in zone importanti come l’Artico e su questioni importanti come la questione dell’energia e una ripresa dei colloqui sul controllo degli armamenti”.

I supporter di Donald Trump ad Anchorage (Alaska) durante il summit con Putin

Tutto deciso, dunque?

“Non direi. È stato fatto un primo passo. Questo vertice ha evitato una rottura fra i due Paesi, ma rimangono due nodi importanti. Il primo è che occorre trovare un accordo sull’Ucraina e non è detto che questa intesa russo-americana sia una buona notizia per Kiev. In secondo luogo, su Trump ci sono anche molte pressioni”.

Dentro o fuori dagli Usa?

“Da entrambe le parti. Trump dovrà comunque tenere conto di quello che diranno Ucraina e i Paesi europei, guidati dai cosiddetti volenterosi”.

E dentro i confini nazionali? Cosa pensano la base Maga e il Partito Repubblicano?

“Sono due discorsi diversi. La base Maga e il Partito Repubblicano non sempre coincidono nelle loro posizioni. Nel caso specifico, all’interno del movimento Maga si dà molto credito a Trump. Credono nella sua idea di diplomazia e al fatto che vuole lavorare con Putin. È un appoggio importante, perché per anni Trump è stato criticato dall’establishment per le sue posizioni sulla Russia”.

Cosa succede nel Partito Repubblicano, invece?

“Nel mondo repubblicano è più complicato. Buona parte del partito rimane su una linea più dura nei confronti di Mosca. Infatti, al Senato fra breve si inizierà a discutere un nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina. Anche se alla fine sarà comunque Trump a decidere, nel mondo politico sono molti a essere scettici su Putin e a non condividere questa modalità”.

La stampa americana non ha valutato positivamente questo primo incontro. Trump rischia qualcosa in termini di consenso, considerato che il prossimo anno ci saranno le elezioni di mid-term?

“Non penso che a livello di consenso interno gli possa fare male. Se riesce a portare avanti il dialogo gli può al contrario giovare. Quello che dice l’establishment e quello che dice la stampa non rispecchia quello che pensa l’opinione pubblica in generale. Non dimentichiamo poi che una parte del vantaggio di Trump è stata determinata proprio dalla sua promessa di porre fine alla guerra”.

Come ha commentato il Partito Democratico questo incontro?

“I democratici in generale sono critici perché sono in larga parte scettici nei confronti di Putin. Ma solo alcuni si scagliano contro il presidente: molti sono attenti nelle dichiarazioni, perché sanno che fermare la guerra è un tema importante per l’elettorato”.