Spagna in lotta contro decine di incendi boschivi: un morto vicino Madrid e centinaia di evacuati

Madrid, 12 agosto 2025 – Sono impressionanti le immagini dell'incendio boschivo scoppiato a Tres Cantos, a 23 chilometri da Madrid. Il rogo ha già provocato un morto a causa delle gravi ustioni riportate su quasi tutto il corpo. L'uomo era stato ritrovato in gravi condizioni all'interno di una proprietà del sobborgo a nord della capitale spagnola. "Tutto il mio affetto per la sua famiglia", ha scritto su X il premier Pedro Sánchez, mentre le operazioni di contenimento e spegnimento del rogo stanno avendo un'evoluzione "favorevole".

Centinaia di residenti sono stati evacuati di fronte al propagarsi delle fiamme. "In soli 40 minuti, l'incendio si è esteso per sei chilometri", ha detto ai giornalisti Carlos Novillo, assessore all'ambiente della Comunità di Madrid.

Un pompiere spagnolo alle prese con un incendio boschivo nella Sierra de la Culebra (Ansa)

Intanto la Guardia Civil spagnola ha arrestato un sospetto piromane, indiziato per il rogo che ha bruciato oltre 2.000 ettari di terreno a fine luglio in provincia di Avila.

Ondata di caldo estremo nella penisola iberica

Dal 3 agosto la Spagna sta affrontando un’ondata di caldo estremo, con massime spesso di almeno 40 gradi in diverse zone. Temperature che facilitano il propagarsi di incendi. Al momento se ne contano attivi oltre 20. Nella regione nord-occidentale di Castiglia e Leon uno minaccia Las Medulas, un sito patrimonio mondiale dell'Unesco, noto per le sue antiche miniere d'oro romane. A Navalmoralejo, nella provincia di Toledo, sono andati a fuoco un totale di 3.250 ettari di terreno. In questi giorni migliaia di persone sono state costrette a passare la notte fuori casa: più di 3.700 in Castiglia e Leon, 2mila a Cadice e 180 in diversi complessi residenziali nel nord di Madrid. Circa 2.000 sono state invece evacuate da hotel e case vicino alle famose spiagge di Tarifa, nella regione meridionale dell'Andalusia.

La gravità della situazione ha indotto il ministero dell'Interno a decretare la fase di pre-emergenza, in situazione operativa 1, del Piano di emergenza generale dello Stato (Plegem).

Incendi anche in Portogallo

Nel vicino Portogallo, i vigili del fuoco hanno domato tre grandi incendi boschivi, il più grave dei quali si è verificato vicino a Trancoso, nel centro del Paese. Le autorità hanno avvertito che le temperature nel sud del Paese potrebbero raggiungere i 44° C. Il Marocco ha inviato due Canadair in soccorso dopo che due velivoli lancia-acqua portoghesi si sono rotti.