Spagna, l’estrema destra scatena la ‘caccia all’immigrato’ a Torre Pacheco. Violenze e arresti

Madrid, 15 luglio 2025 – Ancora una notte di 'caccia all'immigrato' a Torre Pacheco in Spagna. È la quarta di fila nella cittadina agricola della Murcia, dove gruppi di estrema destra si sono resi protagonisti di azioni violente a seguito dell'aggressione di un pensionato di 68 anni da parte di tre giovani di origine nordafricana. I tre sono già stati arrestati dalla polizia, l'ultimo ieri nel Paesi Baschi mentre prendeva un treno diretto alla frontiera con la Francia. Questo però non ha fermato i raid anti-migranti, fomentate peraltro dalla diffusione di un video fake che raffigurerebbe il pestaggio.

Agenti della Guardia Civile, poco dopo la mezzanotte, hanno fronteggiato e respinto un gruppo di giovani incappucciati che aveva innalzato barricate, lanciando bottiglie e pietre contro le forze dell'ordine, riferiscono i media iberici, fra cui l'emittente Tve. Il bilancio totale degli scontri è 13 arresti e 120 persone identificate, ha spiegato il colonnello Francisco Pulido, capo della Guardia Civil della Regione di Murcia.

"Il razzismo è incompatibile con la democrazia", ha scritto il premier Pedro Sanchez su X. "Dobbiamo alzare la voce, agire con fermezza e difendere i valori che ci uniscono", ha esortato nel messaggio, in cui ricorda che "la Spagna è un Paese di diritti, non di odio".

Anche gli imam delle quattro moschee della località agricola, dove un terzo dei 40.000 abitanti è di origini straniere, e alcuni leader della comunità hanno fatto ieri sera appello alla calma e alla convivenza pacifica. Ma intanto la Guardia Civile ha rafforzato la sua presenza nella cittadina, schierando oltre 130 agenti e unità antisommossa, per prevenire scontri razziali. Soprattutto in vista delle concentrazioni a Torre Pacheco promosse dalla piattaforma di estrema destra 'Deport Them Now' (collegata al partito Vox) sui social per questi giorni correlata alla campagna 'caccia all'immigrato' lanciata sui social media.