La sfida della Spagna, dalla Vuelta all’Eurovision: così avanza l’onda anti Israele

Roma, 16 settembre 2025 – Israele è messa alle strette. Non dall’Unione Europea, né dall’Onu o dagli Stati Uniti, ma dalla Spagna. A guidare la sfida è Pedro Sánchez, che non sembra intenzionato a lasciarsi intimidire. Intanto piovono critiche dall’opposizione, mentre Tel Aviv giudica ‘vergognose’ le sue scelte: dal sostegno ai manifestanti pro-Palestina durante la Vuelta alla rottura di un contratto per armamenti da 700 milioni. E ora anche la minaccia di Rtve si è fatta realtà: la Spagna non parteciperà all’Eurovision se Israele resterà in gara. Una presa di posizione che non si limita alla politica, ma che attraversa istituzioni e protagonisti della vita pubblica spagnola.

Pedro Sanchez, premier spagnolo

Il supporto alle manifestazioni pro-Palestina

Pedro Sánchez è finito nel mirino dell’opposizione per la sua reazione all’interruzione forzata della 21esima tappa della Vuelta a España, una delle corse ciclistiche più note del paese. A bloccare l’evento è stato un gruppo di manifestanti pro-Palestina, che ha invaso il percorso a 56 km dal traguardo, sventolando bandiere e cospargendo l’asfalto di puntine e frammenti di vetro. Ma perché una gara sportiva si è trasformata in un atto di protesta? In corsa c’era il team Israel-Premier Tech, sponsorizzato dal magnate israelo-canadese Sylvan Adams, e i manifestanti hanno voluto esprimere il loro totale dissenso contro la partecipazione di atleti israeliani. Poi, la situazione è degenerata e non sono mancati scontri con la polizia. Ma a far discutere non è stata solo l’interruzione della gara, quanto piuttosto la reazione del premier Pedro Sánchez.

Nessuna condanna e neanche un richiamo all’ordine pubblico: al contrario, ha espresso sostegno ai dimostranti ribadendo che 'finché la barbarie non cesserà, né la Russia né Israele dovrebbero partecipare a competizioni internazionali'. Una posizione netta, che denuncia un doppio standard esplicito che fa riferimento all’isolamento sportivo imposto a Mosca dopo l’invasione dell’Ucraina. Ma quando si tratta di Israele, secondo Sánchez, il trattamento cambia. E lui non è più disposto a restare in silenzio. L’opposizione ha colto al volo l’occasione per attaccarlo. Alberto Núñez Feijóo ha accusato il governo di trascurare la sicurezza, definendo il premier 'responsabile di atti di violenza che dovrebbero far vergognare qualsiasi Paese'. Secondo il leader del Partido Popular, l’esecutivo ha voltato le spalle sia agli agenti che ai corridori. Ma Sánchez non arretra. Una scelta divisiva, che sposta il dibattito dal ciclismo alla coscienza collettiva.

L'Eurovision come terreno di scontro politico

Per quanto non sia direttamente responsabile della partecipazione della Spagna all’Eurovision, Pedro Sánchez ha saputo far pesare il suo dissenso verso Israele grazie al potere mediatico e politico che il suo ruolo gli garantisce. Il premier è da tempo che punta il dito contro l’inerzia di una comunità internazionale incapace, o forse non disposta, a denunciare apertamente ciò che sta accadendo a Gaza. E, per quanto possa sembrare una questione secondaria, anche la rappresentazione simbolica di uno Stato in un evento televisivo globale come l’Eurovision ha un peso politico enorme.

Sanchez, però, non è solo in questa battaglia: la Spagna è da sempre una delle voci più vicine alla causa palestinese, non solo nei palazzi della politica, ma anche tra la gente comune. Manifestazioni, appelli, prese di posizione pubbliche. Il suo sostegno alla Palestina attraversa trasversalmente la società, dalla sinistra istituzionale alle piazze. Ora, la questione è arrivata anche negli studi televisivi, anche a scapito della propria immagine sullo scenario internazionale. Nell’Eurovision gate, in particolare, il nodo, in fondo, è uno solo: non si può normalizzare la presenza di uno Stato che, secondo attivisti, Ong, personalità pubbliche e anche una commissione d’inchiesta indipendente delle Nazioni Unite, sta conducendo un’azione genocidaria nella totale impunità, calpestando il diritto internazionale.

A maggio, Sánchez non ha lasciato spazio a dubbi circa la sua posizione: quando la Russia ha attaccato l’Ucraina “si è subito chiesta l’esclusione di Mosca dalle competizioni internazionali, come ad esempio dall’Eurovision. Anche Israele non dovrebbe partecipare”. Una dichiarazione che ha avuto il suo peso politico. Ma è bene ricordare che il premier non ha alcun potere diretto sulle decisioni relative al programma, la cui gestione in Spagna è affidata alla radiotelevisione pubblica Rtve. Le recenti mosse verso un possibile ritiro del Paese non partono quindi dal premier spagnolo, ma portano chiaramente la sua impronta politica. Sánchez non comanda, ma sicuramente orienta.

“La Spagna non parteciperà se ci sarà Israele”

Martedì il Consiglio di amministrazione della Rtve ha deciso. La Spagna si ritirerà dall’edizione 2026 dell’Eurovision nel caso in cui l’Ebu (l’Unione europea di radio diffusione) scelga di non escludere Israele dalla competizione. Una decisione che cade nelle stesse ore in cui le Nazioni Unite pubblicano un rapporto in cui accusano il governo di Netanyahu di genocidio, denunciando crimini sistematici e impuniti perpetrati contro la popolazione di Gaza da oltre 340 giorni. La proposta è stata avanzata inizialmente dal presidente della Rtve José Pablo López, ma ha poi ottenuto il sostegno della maggioranza dei 15 consiglieri. La Spagna diventa così il primo dei ‘Big Five’ (i principali finanziatori dell’Ebu) a formalizzare un possibile boicottaggio dell’Eurovision, un gesto che rimette in questione il futuro del programma. La resa dei conti è vicina e l’Eurovision quest’anno sarà chiamato a decidere, finendo inevitabilmente per assumere una dimensione politica, nonostante gli sforzi dell’Ebu di presentarlo come uno spazio neutrale. Un’ignavia apparsa spesso come una mera convenienza, specie se si ricorda la rapidità con cui la Russia fu esclusa dal contest, come ha ricordato a più riprese Pedro Sánchez. La cautela non vuol dire indifferenza.