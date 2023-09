Spagna, 14enne accoltella professori e studenti a scuola. “E’ stato devastante”

Madrid, 28 settembre 2023 – Non si conosce ancora il motivo che ha spinto stamani un ragazzino di 14 anni ad accoltellare 5 persone a scuola, due compagni e tre insegnanti. E’ successo a Jerez de la Frontera in Andalusia, alle 8.25. I ragazzi erano da poco entrati nell’istituto, la Elena Garcìa Armada. Lo studente, che frequenta la terza media, è stato arrestato.

Tutta da ricostruire ancora la dinamica dei fatti. Secondo le prime informazioni, sembra che il ragazzo abbia tirato fuori dallo zaino un coltello con il quale ha aggredito più volte professori e studenti, quattro dei quali sono stati ricoverati all'ospedale di Jerez. Uno dei professori è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una “ferita complessa”. La condizioni degli altri non è nota.

"Domani non venite a scuola”

La polizia, avvisata con una telefonata, sarebbe arrivata sul posto nel giro di pochi minuti. Ha trovato il presunto responsabile, con due armi da taglio in mano. Tutti gli alunni sono stati evacuati nel cortile della scuola e ora sono con le loro famiglie. “Ha colpito al braccio il mio amico – ha raccontato un testimone al Diario de Sevilla – che è caduto, poi ha tentato di pugnalarlo al petto ma è arrivato l’insegnante per portalo via e lo ha salvato”.

“Voleva colpire il mio amico al petto, la professoressa gli ha salvato la vita”

“È stato devastante”, ha dichiarato la sindaca di Jerez María, José García-Pelayo. Secondo una seconda testimonianza, sempre riportata da Diario de Sevilla, l’accoltellatore aveva avvisato alcuni compagni: “Domani non venite a scuola”:

Assistenza psicologica a docenti e studenti

Il Ministero della Salute del governo regionale andaluso, che ha dichiarato che verrà fornita assistenza psicologica ai professori e che il centro sanitario di Jerez rimarrà in allerta nel caso in cui sia necessario dare supporto agli studenti della scuola.

Sostegno al corpo docente è stato espresso dalla ministra spagnola all’Istruzione, Pilar Alegrìa. Anche i sindacati della scuola hanno manifestato solidarietà ai professori aggrediti e preoccupazione per “una società che usa la violenza con crescente frequenza”, chiedendo di “attuare misure per garantire che i centri educativi siano sempre spazi sicuri”.