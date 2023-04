SpaceX, ok la partenza della Starship. Ma esplode in volo. Secondo Musk è un successo: ecco perché

Roma, 20 aprile 2023 - Riuscito a metà il secondo lancio per la navetta Starship della SpaceX, studiata per le future missioni su Luna e Marte. Dopo la partenza avvenuta alle 15.33 italiane da Starbase, lo spazio porto privato di SpaceX a Boca Chica, in Texas, la navetta è esplosa in volo. Già il precedente tentativo di decollo lunedì era stato abortito a soli 10 minuti dalla partenza per un problema a una valvola di pressurizzazione.

La capsula avrebbe dovuto separarsi dal razzo Super Heavy a tre minuti dal lancio, ma qualcosa non ha funzionato ed è esploso. In futuro il mega razzo di Musk dovrebbe spingere la navicella spaziale Starship nello spazio perché traghetti gli astronauti sulla Luna e anche su Marte. Il programma si chiamerà Artemis III ed p in programma alla fine del 2025.

Quando il potente booster con 33 motori non si è separato dallo stadio superiore. La navetta ancora attaccata al razzo si è rovesciata e poi è esplosa. I tecnici lo hanno definito "uno smontaggio rapido non programmato", e nella sala di controllo il morale era comunque alto e ci sono stati applausi. Infatti è considerato un successo il solo fatto che il vettore si sia staccato dalla piattaforma di lancio. L’esplosione in questo caso è stata decisa dai tecnici di SpaceX perché la navicella era in caduta senza controllo.

La Starship è rivoluzionaria perché è completamente riutilizzabile. Quello di oggi era uno dei tanti test che la SpaceX sta facendo dall'inizio del progetto, come le prove di volo suborbitale dello stadio superiore di Starship, tutte riuscite. Mentre per il razzo Super Heavy, alto 146 metri, si trattava della prima volta, e il solo fatto che si sia staccato da terra è considerato un successo.

