SpaceX, mega contratto da 5,9 miliardi di dollari per usare i razzi di Musk

Roma, 5 aprile 2025 - La collaborazione con Trump non significa per Musk solo la Tesla in picchiata, ma anche un contratto multimiliardario dal governo degli Stati Uniti per SpaceX. Per la società spaziale di Musk arriva un contratto da 5,9 miliardi di dollari nell'ambito del programma National Security Space Launch.

Elon Musk

La United States Space Force (Ussf) ha reso noto che SpaceX utilizzerà i suoi razzi per lanciare satelliti militari nello spazio. Ma Musk non ha fatto man bassa, infatti a SpaceX arriveranno contratti per il valore di 5.923.580.297 di dollari, mentre alla United Launch Services (United Launch Alliance ULA è una società che progetta, assembla, vende e lancia razzi, una joint venture tra Boeing Defense, Space & Security e Lockheed Martin Space) 5.366.439.406 dollari e a Blue Origin, del fondatore di Amazon Jeff Bezos, contratti per 2.386.234.812 dollari "per fornire un supporto spaziale essenziale per soddisfare gli obiettivi di sicurezza nazionale".

Sono previste 54 missioni da qui al 2029, e 28 saranno svolte da SpaceX, mentre 19 dalla United Launch Services e sette da Blue Origin.

Ma non è tutto perché il portafoglio di Musk continuerà a ingrossarsi, come hanno riferito alcuni funzionari federali al New York Times, perché sono in arrivo altre mega commesse statali: come dal dipartimento del Commercio, che vuole usare i satelliti di Starlink nel suo maxi progetto da 42 miliardi di dollari per la banda larga nelle zone rurali.