Space Shuttle Discovery rischia di essere sezionato con “danni irreparabili”. Trump lo vuole a Houston. Insorgono Nasa, museo e comitato spontaneo: “Non si sposta”

Roma, 23 ottobre 2025 - Dopo una gloriosa storia di lanci spaziali, ammirato dal mondo intero in diretta tv quando decollava in una nube di fuoco per raggiungere il cosmo, ora lo storico Space Shuttle Discovery rischia di essere fatto a pezzi.

Il problema nasce dalla volontà, espressa da alcuni senatori repubblicani, John Cornyn e Ted Cruz, di "riportare lo Shuttle a casa", cioè a Houston. Infatti la navetta spaziale denominata NASA OV-103 oggi si trova al Museo Smithsonian, in Virginia, invece secondo i repubblicani dovrebbe stare al Centro spaziale Johnson in Texas. Ma per spostarla bisognerebbe sezionare la navetta, danneggiandola irreparabilmente.

La proposta era stata accolta con un po' di freddezza, ma ci ha pensato il presidente Donald Trump a rilanciarla facendola integrare nella grande manovra di riforma, e trasformandola in legge il 4 luglio, in cui è previsto, nonostante le resistenze dello Smithsonian, avvenga entro in 18 mesi.

Smithsonian e Nasa pochi giorni fa hanno presentato il risultato di alcune indagini che spiegano coma il trasferimento richieda obbligatoriamente lo smontaggio in più sezioni con un costo del trasloco stimato tra i 120 e i 150 milioni di dollari, senza contare i costi per costruire una nuova struttura a Houston per l'esposizione dello shuttle. E la legge di Trump ha previsto solo 85 milioni di dollari per l'operazione.

I responsabili dello Smithsonian e un comitato spontaneo nato per proteggere lo Shuttle hanno contestato che tale operazione, con lo smontaggio, creerebbe un grave danno tecnico e di importanza storica nel Discovery. Peggio ancora, i tecnici hanno sostenuto che lo Shuttle potrebbe serre danneggiato in modo irreparabile, si rischierebbe di perdere ad esempio elementi della copertura termica o di dover tagliare chilometri di cavi elettrici che attraversano il veicolo spaziale. Così è nato il gruppo di sostenitori del Discovery con il sito KeepTheShuttle.org, che grida a gran forza di non muovere lo Shuttle da dove si trova, salvaguardando un pezzo di storia degli Usa e un 'archivio' per i futuri ricercatori e ingegneri che volessero studiare e imparare dallo Shuttle.

Lo Space Shuttle Discovery ha effettuato il suo primo volo il 30 agosto 1984. Fu il terzo Shuttle a essere operativo (a parte il prototipo Enterprise) e quello che rimase più tempo in servizio (I suoi predecessori Columbia e Challenger sono andati perduti in missione). L'ultima missione risale al 9 marzo 2011. Una curiosità: deve il suo nome alla nave HMS Discovery, che trasportò l'esploratore James Cook nell'ultimo dei suoi tre viaggi principali, ma non ufficialmente, trae il proprio nome da Discovery, l'astronave del film 2001: Odissea nello spazio. Infine fu proprio il Discovery a mettere in orbita il telescopio spaziale Hubble, ed effettuò due delle tre missioni di manutenzione del telescopio.