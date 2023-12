Sottomarino russo con missili Kalibr intercettato e scortato dalle navi militari di Spagna e Portogallo

Roma, 18 dicembre 2023 - La Marina spagnola ha intercettato e seguito per due giorni un sottomarino russo proveniente dal Baltico e giunto in acque spagnole. Lo ha reso noto lo Stato Maggiore della Difesa (Emad), citato dall'agenzia Efe.

La nave pattuglia 'Centinela', con base a Ferrol (La Coruna), sulla costa nord occidentale della Galizia, l'11 dicembre ha incrociato il sottomarino di Putin, identificato come classe Kilo "Ufa" (SSG-490), armato con i terribili missili a lungo raggio Kalibr, sulla rotta al limite nord della zona economica esclusiva spagnola e ha iniziato a tracciarlo. Il sottomarino era seguito dal rimorchiatore Sergej Balk della Marina russa.

Il 'Centinela' ha seguito l'imbarcazione di Mosca per due giorni, scortandola fino alla fine della zona di interesse spagnola, il 14 dicembre, e cedendo l''inseguimento' alle forze marittime del Portogallo.

I media portoghesi hanno confermato che da giovedì la Marina di Lisbona sta monitorando il passaggio di un sottomarino russo al largo delle coste. La classe Kilo è un sottomarino russo con propulsione diesel-elettrica in grado di operare per 45 giorni e una profondità operativa massima di 240 metri. Dispone di 52 marinai e 18 siluri, quattro missili Kalibr, 24 mine e missili di difesa aerea. In modalità di propulsione elettrica è praticamente invisibile. La Marina portoghese lo ha scortato con la nave NRP Setúbal, una nave da pattuglia d'altura di classe Viana do Castelo, durante il passaggio attraverso la zona economica esclusiva del Portogallo.