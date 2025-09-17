Sotto casa di Netanyahu. L’ira dei parenti dei rapiti: "Farà uccidere i nostri figli"

Nella notte di lunedì, mentre le prime unità dell’Idf penetravano dentro a Gaza City, l’avanguardia del movimento di protesta dei familiari degli ostaggi israeliani ha raggiunto un altro obiettivo: l’edificio situato a Gerusalemme, al n.35 della Gaza Street, la residenza privata di Benyamin Netanyahu (in foto) che negli ultimi mesi è stata circondata da reticolati e transenne per impedire ai dimostranti di forzarne gli ingressi. Verso mezzanotte due donne in evidente stato di agitazione – Einav Zingawker e Anat Engrest – si sono piazzate sull’asfalto e hanno cominciato ad inveire verso la casa del premier di Israele, immersa nel buio.

"Ci avevate promesso un accordo sugli ostaggi", ha esclamato la madre dell’ostaggio Matan Zingawker. Ancora mesi fa, in posa davanti ai fotografi nel kibbutz di Nir Oz, a ridosso di Gaza, Netanyahu e la moglie Sarah l’avevano abbracciata assicurandole tutto il loro sostegno. "Adesso invece mio figlio potrebbe essere ammazzato – ha aggiunto –. Se ciò dovesse avvenire, vi perseguiterò ovunque". In precedenza la madre dell’ostaggio Guy Gilboa Dallal aveva detto ai media di aver appreso da fonti della sicurezza che suo figlio era adesso utilizzato da Hamas come ’scudo umano’ nella superficie di Gaza per contrastare così l’avanzata dell’esercito israeliano.

"Questa potrebbe essere l’ultima notte dei nostri figli", ha rincarato Anat Engrest. Con loro le due donne avevano materassi e coperte. "Ci barricheremo qua, sul marciapiede, fino a quando Netanyahu raggiungerà un accordo che garantisca il ritorno di tutti i 48 ostaggi", di cui 20 ritenuti ancora in vita. Due settimane fa l’accordo per una tregua sembrava non lontano: ma la decisione di Netanyahu di lanciare egualmente aerei da caccia contro la leadership politica di Hamas a Doha – mentre era impegnata ad esaminare un documento inoltrato da Trump – ha congelato ogni sforzo di mediazione. Inoltre i leader di Hamas sono sopravvissuti all’attacco ed i familiari degli ostaggi temono che i loro carcerieri infieriscano ancora di più su di loro.

"Chi ha ordinato di colpire a Doha in un momento così critico – ha detto alla radio militare il padre dell’ostaggio Omri Miran – dovrà pagarne il prezzo". Per tutta la notte i dimostranti hanno bivaccato di fronte alla casa di Netanyahu. "Ha dato ordine di bombardare mio figlio", si dispera una madre di uno dei rapiti. "Il premier è uscito di soppiatto alle sette di mattina, come un criminale", afferma Anat Engrest nel centro di un picchetto autorizzato dalla polizia nella Gaza Street, a cento metri dalla casa del premier. Attorno a lei un centinaio di sostenitori, tutti con le spille gialle di sostegno alla causa degli ostaggi. Le sue residue speranze si concentrano adesso nel capo di stato maggiore, generale Eyal Zamir, che in diverse occasioni si è espresso a favore di un accordo con Hamas per la liberazione degli ostaggi e contro la ripresa della operazione Carri di Gedeone all’interno di Gaza City.

L’ha definita "una trappola militare" e ha ammesso che potrebbe comportare perdite fra gli ostaggi e fra i soldati. Tuttavia ieri Zamir, in ossequio al volere di Netanyahu, era egualmente alla testa delle truppe a Gaza. Secondo Engrest su quella operazione sventola "una bandiera nera di illegalità". In pratica "è la ‘Procedura Annibale’": ossia l’ordine che può essere impartito ai militari di eliminare ad ogni costo il nemico, anche correndo il rischio di uccidere così un ostaggio israeliano. "Zamir è un carrista, come il mio Matan – chiosa Engrest –. Non penso che possa ordinare l’uccisione di uno dei suoi soldati". In serata la Gaza Street di Gerusalemme si è riempita di centinaia di manifestanti scesi in strada per sostenere le famiglie degli ostaggi.

Aldo Baquis