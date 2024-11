Sotheby's mette all’asta misterioso collier con i diamanti della regina Maria Antonietta. “Inestimabile valore”

Roma, 9 ottobre 2024 - Gli esperti e i collezionisti sono pronti: il misterioso collier di Anglesey, con diamanti che arriverebbero da una collana appartenuta a Maria Antonietta di Francia, verrà messo all'asta il 13 novembre da Sotheby's a Ginevra. Il capolavoro dell'arte orafa che risale al XVIII secolo è stimato tra i 1,6 e 2,54 milioni di euro.

Un collier con un pedigree d'eccezione

Il settimanale francese Point de Vue scrive: "Il collier di Anglesey ha un pedigree d'eccezione. I diamanti infatti potrebbero essere quelli di un famoso collier di Maria Antonietta di Francia, un gioiello di inestimabile valore, al centro di uno scandalo e di un vero e proprio 'affaire d'Etat', di cui furono protagonisti, alti prelati, aristocratici e avventurieri, da Jeanne de la Motte, discendente dei Valois al potentissimo cardinale de Rohan, che contribuì ad accrescere l'impopolarità della regina 'tedesca' agli occhi dei francesi".

Un collier al centro di un grande scandalo

Il collier sarebbe stato realizzato nel 1780 e i alcuni dei diamanti bianchi utilizzati sarebbero appartenuti proprio al gioiello coinvolto nel famigerato Affare della Collana (Affair of the Diamond Necklace), che portò alla caduta della regina di Francia: una banda rubò a suo nome il gioiello nel 1785. Lo scandalo però scoppiò tardi e non fu possibile recuperare il collier, che fu portato a Londra e smontato: alcuni dei quei diamanti sarebbero incastonati nel collier di Anglesey.

Tre file di diamanti e 2 pon pon di brillanti

La collana, adornata con tre file di diamanti e due pon pon realizzati con brillanti, effetto passamaneria, può essere indossata legata al collo o semplicemente appoggiata sulle spalle, negli ultimi 50 anni all'interno della stessa famiglia, fu immortalato nel 1937 da Cecil Beaton indossato da lady Marjorie, consorte del sesto marchese di Anglesey in occasione dell'incoronazione di Giorgio VI, in seguito è riapparso sulle spalle della nuora, lady Shirley, all'incoronazione, quella di Elisabetta II.