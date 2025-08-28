Sostegno Usa a Kiev. Intelligence e difesa aerea: "Putin attacca su più fronti"

di Lorenzo Mantiglioni

ROMA

Mentre la guerra in Ucraina prosegue, con gli attacchi russi che hanno interessato pure la regione di Dnipropetrovsk, gli Stati Uniti d’America si sono detti favorevoli a mettere a disposizione di Kiev sia le risorse di intelligence che la difesa aerea. Ma lo scenario è tutt’altro che chiaro, come conferma Gastone Breccia (foto), professore e storico militare dell’Università di Pavia.

Professore, qual è la situazione attuale sul campo?

"È difficile da dire. Sicuramente l’offensiva russa non ha ottenuto risultati particolari. Mosca da più di un anno ha adottato una strategia di attrito, attaccando su molti punti del fronte, pensando così di logorare l’esercito ucraino che è sempre più in difficoltà dal punto di vista numerico. Sulla linea del fronte, inoltre, è difficile muoversi perché i droni di ambo le parti sono ovunque. Purtroppo non possiamo sapere quanto Kiev possa sostenere ancora lo sforzo bellico, ma certamente i bombardamenti russi nelle retrovie ucraine non possono cambiare le sorti del conflitto. Gli scontri saranno intensi fino a ottobre".

Come si riflette sui negoziati la situazione attuale sul campo?

"Devo ammettere che di negoziati reali, quelli tra Ucraina e Russia, non se ne vedono. Da una parte abbiamo i russi che, pur non avendo conquistato interamente le quattro regioni sperate, hanno bisogno di dimostrare al mondo di poter mantenere l’iniziativa, di poter sostanzialmente sconfiggere l’esercito ucraino; dall’altra parte, abbiamo Kiev che non deve perdere altro terreno e che deve continuare a ‘punzecchiare’ Mosca, attraverso una serie di attacchi contro le infrastrutture russe, come le raffinerie. Se ne parla poco, ma questo genere di azioni sono importanti in sede di trattative".

Tiene banco la questione delle garanzie di sicurezza, con gli Usa che offrono sia l’intelligence che la difesa aerea.

"Le garanzie di sicurezza sono un tema importante. La Russia può non volere l’ingresso dell’Ucraina nella Nato, ma di certo non può pretendere che Kiev non abbia un sistema di sicurezza. È chiaro che c’è bisogno di forze di interposizione, e chi dovrà ricoprire questo ruolo o lo decide il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (e servirebbe il voto favorevole della Russia) oppure, se Mosca dovesse porre il veto, dovrebbe essere l’Europa a prendersi in carico la difesa dell’Ucraina. Devo dire però che la questione della difesa aerea è veramente uno scandalo. Ci sono armi che servono soltanto a difendere il territorio da una minaccia missilistica e sono incomprensibili le opposizioni che in questo senso ci sono state. La difesa aerea dovrebbe essere incrementata immediatamente".

Quale ruolo può giocare l’Europa?

"L’Europa oggi ha due problemi: scarsa compattezza politica e una capacità militare poco credibile. Le cose però stanno cambiando, lo stesso Merz ha previsto, oltre agli investimenti in armi, una riforma del sistema di reclutamento dell’esercito tedesco. L’Europa sta vivendo una fase di preparazione, il riarmo è effettivamente partito e questo può essere un motivo di pressione per Mosca".