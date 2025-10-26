Chi sono i due sospetti ladri del Louvre e perché sono solo la punta dell’iceberg

Roma, 26 ottobre 2025 – Un sabato sera diverso dagli altri: intorno alle 22 del 25 ottobre, gli agenti della Brigata per la repressione del banditismo (BRB), insieme a quelli della polizia di frontiera (PAF), hanno fermato al principale aeroporto della capitale un uomo intento a lasciare la Francia e diretto in Algeria. Si tratta di uno dei principali sospettati nel furto dei gioielli del museo del Louvre, avvenuto una settimana fa. Allo stesso tempo, la Brigata di ricerca e di intervento (BRI) ha arrestato un altro sospetto nel dipartimento della Seine-Saint-Denis, la periferia nord-est di Parigi, pronto a partire per il Mali nelle ore successive. I due uomini sono stati identificati grazie alle tracce di DNA lasciate sul luogo del delitto.

Secondo Axel Ronde, portavoce del sindacato di polizia CFTC intervistato dall’emittente francese Europe 1, “questi individui erano già schedati, cosa che ha consentito di fermarli rapidamente. Speriamo ora di catturare l’intero commando, ma anche (di sgominare, ndr) tutta la rete dietro. Bisogna farla cadere e smantellarla al più presto per ritrovare i gioielli e restituirli al museo del Louvre in buone condizioni”.

I due sospetti trattenuti per 96 ore

Le autorità possono trattenere i due uomini in stato di fermo per una durata massima di quattro giorni. Considerati innocenti fino a prova contraria, sono accusati di “furto in banda organizzata” e “associazione a delinquere”. La procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, ha promesso ulteriori dettagli al termine del periodo di fermo, rammaricata dalla fuga di notizie: “questa rivelazione non può che nuocere agli sforzi investigativi della centinaia di investigatori mobilitati nella ricerca dei gioielli rubati e di tutti i malfattori”, aveva dichiarato dopo le prime rivelazioni pubblicate dai media francesi Paris Match e Le Parisien.

L’improbabile pista del complice dentro al museo

Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Ieri, il quotidiano inglese The Telegraph ha pubblicato un articolo secondo cui il furto aveva tutti i tratti di un “inside job”. Secondo il media, prove digitali indicherebbero scambi di informazioni tra un addetto alla sicurezza del museo e gli autori della rapina. Informazioni sensibili e in tempo reale sul sistema di sicurezza. Un’ipotesi considerata dagli investigatori, ma non più di altre, dato che non esistono prove definitive per indirizzare le ricerche in questa direzione. “Nessuna pista è esclusa, ma, al momento, tutti gli elementi convergono verso l’ipotesi della grande criminalità organizzata” ha dichiarato la Procura di Parigi.

Il bottino scomparso nel nulla

Il neo ministro dell’Interno, Laurent Nuñez, nonché ex procuratore di Polizia della capitale, ha rivelato in un’intervista al settimanale La Tribune Dimanche che “i ladri finiscono sempre per essere ritrovati”, ammettendo però la sua “inquietudine” per il destino dei gioielli rubati. Nessuna traccia, infatti, del bottino stimato 88 milioni di euro. “In casi come questo la refurtiva, purtroppo, è spesso nascosta all’estero”, ha detto il ministro, che rimane ottimista “spero non sia il caso, sono fiducioso".