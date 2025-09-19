Sospeso lo show di Kimmel, i big della tv Usa: “Palese censura, siamo tutti Jimmy”

Washington, 19 settembre 2025 – È scoppiato negli Usa il caso Jimmy Kimmel, la sospensione dello show del famoso comico americano sta provocando reazioni a catena non solo nel mondo dello showbiz, ma anche all’interno del Congresso americano.

I più celebri conduttori di ‘late night show’ negli Stati Uniti hanno attaccato duramente il presidente Trump e denunciato una "palese censura" dopo che il popolare programma di Jimmy Kimmel è stato sospeso a causa dei suoi commenti sull'omicidio dell'attivista di destra Charlie Kirk. Stephen Colbert – il cui "Late Show" sulla Cbc, vincitore di un premio Emmy – verrà sospeso l'anno prossimo, ha aperto il suo programma ieri con le parole "Siamo tutti Jimmy Kimmel". Mentre il leggendario David Letterman ha definito quella di Trump “un'amministrazione autoritaria e criminale”.

Reazioni anche ai piani alti della politica statunitense: i Democratici hanno presentato al Congreso Usa un disegno di legge che rafforzerebbe la protezione della libertà di parola. Intanto a Los Angeles, un gruppo di manifestanti si sono radunati fuori dallo studio ‘Jimmy Kimmel Live!’ su Hollywood Boulevard per esprimere solidarietà al noto conduttore. Sui cartelli il messggio è chiaro e diretto: "Vergogna Abc". E ancora: "Combatti per la libertà d'espressione".

Il programma notturno di Kimmel è stato rimosso ieri, senza preavviso, dal palinsesto di Abc, dopo che un commento a vetriolo sulle reazioni di Donald Trump all’omicidio dell’attivista conservatore Charlie Kirk e la presa di posizione sui Maga aveva fatto scandalo. E ieri, mentre l’emittente tv sembrava cauta sui tempi della sospensione, il presidente americano aveva affondato con un post su Truth: “Cancellato lo show di Kimmel, grande notizia per gli Usa”.

La decisione della rete Abc di sospendere Kimmel "a tempo indeterminato" è arrivata dopo che Brendan Carr, il presidente della Federal Communications Commission (Fcc) – l'autorità nazionale di regolamentazione delle trasmissioni – ha messo in discussione le licenze delle affiliate Abc che trasmettono il suo programma.

In un’intervista a Fox News, il presidente della Fcc ha annunciato che la campagna di pressione contro Abc per lo show di Kimmel non sarà l'ultima: "Le conseguenze continueranno a farsi sentire".

"Non si può andare in giro a licenziare qualcuno solo perché si ha paura o per cercare di ingraziarsi un'amministrazione autoritaria, criminale, nello Studio Ovale. Non è così che si fanno le cose", ha detto il leggendario comico della notte David Letterman parlando all'Atlantic Festival a Manhattan.

Letterman, che ha lasciato il Late Show della Cbs nel maggio 2015 e che Jimmy Kimmel ha citato come sua ispirazione nel mondo della satira politica, ha criticato con forza la Abc per aver sospeso l'host messo all'indice per un monologo sul caso Charlie Kirk. Definendo la decisione della rete che fa capo alla Disney "ridicola" e "una miseria", Letterman ha aggiunto: "Vediamo tutti dove si sta andando, giusto? È verso un'informazione controllata dall'alto".

I più famosi e seguiti conduttori di late night show americani hanno attaccato duramente il presidente Donald Trump. "Dopo le minacce del presidente della Fcc di Trump, la Abc ha sospeso Kimmel a tempo indeterminato. Questa è una palese censura", ha detto stanotte Stephen Colbert nel suo monologo di apertura del suo programma ‘Late Show”.

"Con un autocrate, non puoi cedere di un millimetro, e se la Abc pensa che questo soddisferà il regime, è terribilmente ingenua", ha avvertito. Il programma di Colbert chiuderà a maggio 2026, cancellato poco dopo che il conduttore aveva criticato la decisione della società madre della Cbs, Paramount Global, di risolvere con un accordo economico da 16 milioni di dollari una causa intentata da Trump per la messa in onda di un'intervista con l'ex vicepresidente Kamala Harris che secondo il tycoon era volta a favorirla nel corso della campagna elettorale delle ultime presidenziali.

Anche Jon Stewart di ‘Comedy Central’ ieri sera non è rimasto in silenzio e si è presentato facendo la parte del comico pro-Trump: "Ecco il vostro conduttore patriotticamente obbediente" del "nuovissimo Daily Show approvato dal governo", ha detto ai telespettatori indossando un abito scuro e una cravatta rossa, simili all'abbigliamento distintivo di Trump.

Al ‘The Tonight Show’, Jimmy Fallon ha elogiato Kimmel definendolo un "ragazzo perbene, divertente e affabile e spero che torni". Non solo. "Molte persone temono che saremo censurati, ma coprirò il viaggio del presidente nel Regno Unito come farei normalmente", ha assicurato Fallon al pubblico. E' stata poi trasmessa una voce fuori campo che definiva Trump "incredibilmente bello".

Seth Meyers, dal canto suo, ha dichiarato ieri che l'amministrazione Trump sta "perseguendo una stretta sulla libertà di parola" in patria. "E, a parte questo, voglio solo dire... che ho sempre ammirato e rispettato il signor Trump", ha aggiunto ironico. "Se mi avete mai visto dire qualcosa di negativo su di lui, e' solo intelligenza artificiale". Anche la leggenda del late night David Letterman ha difeso Kimmel, definendo la decisione della Abc "ridicola".

Il presidente Usa, di ritorno dalla visita di Stato in Gran Bretagna, ha nuovamente condannato i late show americani e ha elogiato la decisione di sospendere lo show di Jimmy Kimmel "senza ascolti".

"Ora restano Jimmy (Fallon) e Seth (Meyers), due perdenti totali della Fake News Nbc. Anche i loro ascolti sono orribili. Fallo, Nbc!!", ha dichiarato Trump minacciando poi tutte le televisioni nemiche: "Ho letto da qualche parte che le reti sono al 97% contro di me. Penso che forse la loro licenza dovrebbe essere revocata".

I Democratici hanno presentato un disegno di legge al Congresso Usa che rafforzerebbe la protezione della libertà di parola contro i funzionari governativi. Il disegno di legge arriva dopo che la ABC ha sospeso il programma notturno del comico Jimmy Kimmel. Lo riferiscono i media Usa. Sebbene sia improbabile che il disegno di legge trovi riscontro in un Congresso controllato dai Repubblicani, i Democratici stanno duramente criticando in queste ore l'amministrazione Trump per aver fatto pressioni sulla ABC affinchè sospendesse il programma di Kimmel.