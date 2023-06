Implosione del sommergibile Titan è stata rilevata da un sistema acustico top secret della marina Usa. Le ultime notizie

Roma, 23 giugno 2023 - L'implosione del Titan che ha causato la morte istantane a di tutti e cinque i passeggeri del sommergibile a 4.000 metri di profondità era già stata rilevata da un sistema di rilevamento acustico top secret della marina americana ore dopo che aveva iniziato la sua missione di avvicinamento al relitto del Titanic. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che cita fonti della difesa Usa, la Us Navy si era messa in ascolto non appena il Titan aveva perso la possibilità di comunicare con la terra ferma. E poco dopo che il sommergibile sparisse, il sistema top secret si sospetta che abbia rilevato un suono di un'implosione nei pressi del sito dove sono stati trovati i detriti.

Un alto dirigente della Marina americana ha dichiarato: “La Marina degli Stati Uniti ha condotto un'analisi dei dati acustici e ha rilevato un'anomalia coerente con un'implosione o un'esplosione nelle vicinanze generali di dove stava operando il sommergibile Titan quando le comunicazioni sono state interrotte”. Il generale, nella nota citata dal Wall Street Journal, prosegue confermando che l'informazione del suono di implosione del sommergibile TItan "è stata immediatamente condivisa con il comandante preposto all'incidente per assistere la missione di ricerca e il salvataggio in corso". La Marina ha chiesto che il sistema specifico utilizzato non sia nominato, citando ragioni di sicurezza nazionale.

Le parole del regista del film Titanic

"Sono colpito dalla somiglianza con il disastro del Titanic stesso, in cui il capitano è stato ripetutamente avvertito del ghiaccio davanti alla sua nave e tuttavia è entrato a tutta velocità in un campo di ghiaccio". Queste le parole di James Cameron, regista del film Titanic, sulla tragedia del Titan, il sommergibile imploso nel quale hanno perso la vita l'uomo d'affari pachistano Shahzada Dawood e di suo figlio 19enne Suleman, il miliardario britannico Hamish Harding, il numero uno dell'azienda proprietaria dell'imbarcazione Stockton Rush, e il pilota di sommergibili francese Paul-Henry Nargeolet. Intervistato dalla Abc News, Cameron ha aggiunto: "Che una tragedia simile, in cui gli avvertimenti sono rimasti inascoltati, si sia verificata nello stesso identico luogo, con tutte le immersioni in corso in tutto il mondo, credo sia semplicemente stupefacente".