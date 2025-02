Somalia, raid Usa contro l’Isis. Trump: “Ho ordinato di uccidere un leader dei terroristi. Era in una caverna. Biden non ci riuscì”

Roma, 2 febbraio 2025 - Raid aereo Usa in Somalia voluto da Donald Trump: "Stamane ho ordinato un raid aereo di precisione contro uno dei leader dell'Isis e altri terroristi in Somalia". Il presidente degli Stati Uniti ha spiegato: "Questi assassini, che abbiamo trovato nascosti nelle caverne, hanno minacciato gli Stati Uniti e i nostri alleati. Gli attacchi hanno distrutto le caverne in cui vivono e ucciso molti terroristi senza, in alcun modo, danneggiare i civili. Il nostro esercito ha ricercato questo capo dell'Isis per anni, ma Biden e i suoi compari non hanno agito abbastanza rapidamente per portare a termine il lavoro. L'ho fatto io! Il messaggio all'ISIS e a tutti gli altri che attaccherebbero gli americani è 'TI TROVEREMO E TI UCCIDEREMO!'".

Somalia, raid aereo Usa contro l'Isis

Il governo della regione semi-autonoma del Puntland, in Somalia, ha confermato che gli attacchi sui monti Golis hanno ucciso "figure chiave" del gruppo di Daesh. "I recenti attacchi aerei hanno portato alla neutralizzazione di figure chiave all'interno dell'Isis, segnando un significativo progresso mentre avanziamo nella seconda fase della nostra operazione", si legge in un comunicato del governo regionale.

Il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud ha ringraziato Washington. "Esprimo la mia più profonda gratitudine per il sostegno incrollabile dell'America nella nostra lotta comune contro il terrorismo", si legge sull'account X di Sheikh Mohamud. Il terrorismo "non troverà amici, né un posto da chiamare casa, nello Stato del Puntland e in tutta la Somalia", ha assicurato.