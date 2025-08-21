Soluzione a due Stati più lontana : "Servono sanzioni, non slogan"

Il via libera di Tel Aviv al maxi insediamento di coloni, che spacca in due la Cisgiordania, rischia di segnare un duro colpo per la soluzione a due Stati per israeliani e palestinesi. Ma, a detta di Lorenzo Kamel, docente di Storia contemporanea all’Università di Torino e autore del libro Israele-Palestina in trentasei risposte (Einaudi), "niente ha una data di scadenza, a patto che ci sia la volontà politica di portare avanti un progetto" che passa anche attraverso le sanzioni occidentali per chi "agisce contro il consenso internazionale su questo tema".

Quali saranno le immediate conseguenze della decisione israeliana di tagliare in due nei fatti la Cisgiordania? "Un controllo ancora più stringente. Ma va ricordato che i primi 32 insediamenti costruiti in Cisgiordania dopo il 1967 non sono riconducibili all’estrema destra, bensì al Partito laburista del tempo. L’obiettivo di rendere impossibile l’autodeterminazione palestinese in quelle aree ha radici molto antecedenti a questa fase storica, anche se è vero che è diventata più concreta in anni recenti. L’ultima volta che i palestinesi erano vicini alle elezioni nazionali, nel 2021, Netanyahu arrestò i candidati in Cisgiordania e inviò il capo dello Shin Bet da Abu Mazen, affinché annullasse le elezioni".

A questo punto, dopo il via libera all’insediamento E1 con 3.400 nuove unità abitative di coloni, naufraga definitivamente la soluzione dei due popoli e due Stati? "Non c’è nulla di eterno e niente con una data di scadenza, se esiste una reale volontà politica di concretizzare un obiettivo che, ad oggi, non è stato sostituito da alcuna credibile soluzione alternativa".

Davvero? "In anni recenti l’unica concreta alternativa all’autodeterminazione dei due popoli era stata la cosiddetta autonomy on steroids per i palestinesi, proposta dall’allora premier Naftali Bennett nell’area A e B della Cisgiordania. Va da sé che non aveva nulla a che vedere con l’autodeterminazione dei palestinesi".

Che senso ha per le cancellerie occidentali continuare a parlare della soluzione a due Stati, quando tale prospettiva è quantomeno compremessa? "Ha senso solo se non si tratta di uno slogan, ovvero se le cancellerie occidentali inizieranno a sanzionare tutti gli attori – siano essi palestinesi, israeliani o altri – che agiscono contro il consenso internazionale su questo tema. In altri contesti le capitali occidentali hanno imposto embarghi sulle vendite di armi, hanno interrotto la condivisione di informazioni di intelligence, imposto sanzioni economiche, declassato le relazioni diplomatiche, e molto altro".

Che cosa ne pensa di chi sostiene che un eventuale riconoscimento delllo Stato di Palestina sarebbe una sorta di ricompensa per Hamas e i suoi massacri? "I crimini di Hamas vanno condannati senza fraintendimenti: il loro è stato un epocale fallimento morale prima ancora che politico. Ciò premesso, è sbagliato collegare il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese, sancito dal diritto internazionale e sostenuto da 167 Paesi ben prima del 2023, a una ’ricompensa ad Hamas’: questa affermazione rispecchia una forma di razzismo, plasmata da pregiudizi ideologici, che non dovrebbe essere normalizzata. Ancora di più se si considera che il 51% della popolazione della Striscia ha meno di 18 anni: quando Hamas vinse le elezioni, nel 2006, più della metà degli abitanti non era neanche nata. Inoltre, tra la fine settembre e il 6 ottobre del 2023, un sondaggio di Arab Barometer in Cisgiordania e Gaza mostra che solo il 29% degli abitanti della Striscia sosteneva Hamas".

La soluzione di un unico Stato democratico per israeliani e palestinesi è un’utopia? "È necessario trovare una sintesi tra due potenti diritti. E per farlo è necessario che gli attori esterni discutano meno della dicotomia uno-o-due-Stati e agiscano per sanzionare in modo concreto chiunque cerchi di minare uno di questi due diritti".