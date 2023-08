Soldato americano Travis King è “in custodia in Corea del Nord”

Roma, 3 agosto 2023 – Il soldato americano Travis King si trova in custodia in Corea del Nord. La conferma è arrivata direttamente dal Comando delle Nazioni Unite. E' la prima volta che si hanno notizie del luogo dove si trova il militare 23enne, protagonista lo scorso 18 luglio dell'attraversamento del confine fra la Corea del Sud, Paese dove si trovava, e la Corea del Nord nella zona di Panmunjom. Il comando dell'Onu, che sovrintende alla tregua della guerra di Corea, ha sottolineato che non verranno forniti ulteriori dettagli sulla risposta ricevuta da Pyongyang per "non interferire con gli sforzi per riportarlo a casa".

La storia del soldato americano Travis King

La storia di Travis King nell'esercito americano inizia nel gennaio del 2021. In Corea del Sud il soldato 23enne aveva già iniziato a creare non pochi imbarazzi al Pentagono. Arrestato per aggressione, era stato incarcerato in una prigione. Una volta uscito, lo scorso febbraio era stato multato di 5 milioni di won (circa 4mila dollari), per danni a proprietà pubbliche: aveva infatti preso a calci un'auto della polizia e offesi gli agenti. Lo scorso 18 luglio, secondo le ricostruzioni dei media americani, sarebbe dovuto essere rimpatriato. Scortato dai militari all'aeroporto Incheon International, alle porte di Seul, per imbarcarsi su un volo con direzione Usa, King aveva deciso di non imbarcarsi. Dopo essersi intrufolato in un gruppo di turisti diretti alla zona demilitarizzata che segna il confine tra le due Coree, una volta arrivato sul luogo aveva intenzionalmente valicato il confine, entrando in Corea del Nord dove era sparito. Dopo gli appelli e le accuse a Pyongyang da parte del Pentagono, lo scorso 24 luglio erano iniziato i colloqui fra il Comando delle Nazioni Unite e la Corea del Nord sul caso. Oggi è arrivata la prima conferma sulla presenza di Travis King in custodia in Corea del Nord.