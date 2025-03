Giallo su 4 soldati Usa scomparsi in Lituania durante un’esercitazione

Vilnius, 27 marzo 2025 - E’ giallo su quattro soldati americani scomparsi in Lituania durante un’esercitazione militare Nato. Il veicolo su cui viaggiavano è stato trovato in uno specchio d'acqua del campo in cui si teneva l'addestramento a Pabrade, vicino al confine con la Bielorussia, ha riferito l'emittente lituana Lrt. Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, durante una visita a Varsavia aveva annunciato la morte dei quattro.

La ministra della Difesa lituana, Dovile Sakaliene, ha negato la notizia, circolata nella serata di ieri, ovvero il ritrovamento dei quattro militari dispersi da martedì scorso quando, dopo aver partecipato a un'esercitazione presso il poligono di Pabrade, nella parte orientale del Paese, erano spariti su un cingolato. La ministra ha tuttavia comunicato che il cingolato è stato rinvenuto in un acquitrino nei pressi del poligono lasciando presagire che anche i corpi dei militari possano trovarsi al suo interno. Le operazioni di estrazione del mezzo sono ancora in corso.

Il segretario generale Nato Mark Rutte

"Al momento, non ci sono prove o informazioni che confermino la morte dei soldati", si legge in un post su X delle Forze armate lituane, è stata lanciata "un'operazione di salvataggio". Le speranze di trovare i quattro in vita sono però poche. Il mezzo corazzato su cui viaggiavano, un M88, è stato individuato e "gli sforzi di recupero sono in corso", ha confermato l'esercito americano in una nota.

In un post su X, la portavoce della Nato fa sapere che "sono in corso le ricerche" dei quattro militari dispersi da ieri. "Ci rammarichiamo per la confusione sulle dichiarazioni di Rutte, che si riferiva a notizie che stavano arrivando e non stava confermando la sorte dei dispersi, che non è ancora nota", chiarisce.