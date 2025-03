Lituania, recuperato il veicolo corazzato dei 4 soldati Usa scomparsi

Vilnius, 31 marzo 2025 – Dopo giorni di lavoro l'esercito lituano ha recuperato questa mattina in una palude vicino al poligono di di Pabrade, vicino al confine con la Bielorussia, il veicolo corazzato M88 Hercules sul quale si trovavano quattro soldati statunitensi impegnati martedì scorso in un'esercitazione guidata dal comando americano di stanza nel Paese: non ci sono invece ancora notizie sulle sorti dei militari.

Le operazioni di recupero sono state rese difficili a causa della presenza di uno spesso strato di torba e fango che aveva reso complicato per i sommozzatori raggiungere il mezzo, sceso ad una profondità di circa 12 metri.

Le squadre di ricerca e soccorso hanno utilizzato attrezzature pesanti ed escavatori per rimuovere il limo dallo specchio d'acqua in cui si trovava il veicolo e sono riuscite ad attaccare a dei cavi per trainarlo fuori dalla palude.