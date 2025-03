I soldati russi mandati a morire nel Kherson. “Missioni kamikaze, Mosca vuole passare il Dnipro a ogni costo”

Roma, 4 marzo 2025 – Mosca sta provando a più riprese di attraversare il Dnipro, nell'Ucraina sud-orientale. Cerca punti di appoggio, stringe i tempi per poter sfondare anche oltre la riva occidentale del fiume. A tutti i costi, anche inviando le sue truppe in missioni suicide. Lo riporta The Guardian, che ha intervistato il governatore ucraino del Kherson, Oleksandr Prokudin, in visita nel Regno Unito.

Una donna fuori da un appartamento colpito da un drone russo il 4 marzo 2025 (Afp)

Le parole di Prokudin

L’obiettivo di Mosca è da inizio guerra quello di attraversare il Dnipro e impadronirsi dell’intera regione del Kherson, una delle quattro che il governo russo intende annettere al proprio territorio insieme a Donetsk, Lugansk e Zaporizhzhia.

Il Kherson, però, è particolarmente strategico poiché si trova a cavallo della foce del fiume principale del paese. Secondo Prokudin, Mosca pensa che presentarsi al tavolo dei negoziati di pace con le proprie truppe saldamente al controllo della zona possa fare la differenza. Sarebbe una carta importante da giocare nelle trattative, forse decisiva. Per questo, riferiscono fonti di intelligence ucraine, il vice comandante russo avrebbe ordinato ai suoi soldati di attraversare il fiume a “ogni costo”.

Un’impresa che non solo è ardua, ma letteralmente suicida: finora ogni tentativo di raggiungere la riva occidentale del Dnipro si è rivelato fallimentare. Eppure, i soldati russi non avrebbero altra scelta se non quella di continuare con la missione. L’ordine è inequivocabile: bisogna “far sì che la riva destra diventi parte dei negoziati”. Il destino dei soldati in quella zona sembra quindi ineluttabile. Per i russi la loro vita sarebbe un sacrificio necessario.

Gli obiettivi di Mosca

Durante le prime fasi della guerra, la Russia aveva in gran parte occupato il Kherson, ma nel novembre del 2022 è stata costretta a ritirarsi a causa di complicanze con i rifornimenti nell’area. Ciononostante, il presidente Vladimir Putin ha dichiarato (unilateralmente) l’annessione della regione al territorio russo, rivendicazione che il governo ucraino continua tutt’oggi a non riconoscere e a osteggiare.

Tutto questo mentre il conflitto resta aperto e Mosca concentra violente offensive in quattro punti: attraverso le isole paludose alla foce del Dnipro, tra i ponti stradali e ferroviari di Antonivka a est della città di Kherson e nei villaggi di Lvove e Zmiivka.