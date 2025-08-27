Chi sono gli sminatori italiani che potrebbero entrare in azione in Ucraina

Roma, 26 agosto 2025 – E' per ora solo un'ipotesi lanciata dal ministro degli esteri Antonio Tajani nella polemica Salvini - Macron, ma in un futuro non si sa quanto lontano gli sminatori dell'Esercito italiano potrebbero prendere parte alla bonifica di territori in Ucraina a supporto di eventuali altre forze di interposizione a fine guerra. Tutto da definire, dunque, con un punto fermo: fino ad oggi il governo italiano dice no all'invio di soldati nel post conflitto come forza di pace.
I reparti specializzati italiani in questa disciplina sono riconosciuti nel mondo tra i più esperti ed efficienti e hanno già partecipato a diverse missioni internazionali in terra e in mare, dal Mar Rosso, alla Bosnia, all'Iraq, all'Afghanistan. I reparti di sminatori nell'Esercito Italiano fanno parte dell'Arma del Genio, inseriti nella specialità dei Guastatori. Questi reggimenti, come l'8° Reggimento Genio guastatori paracadutisti Folgore, sono specializzati nella rimozione di ordigni esplosivi e spesso utilizzati per la bonifica di bombe inesplose della Seconda guerra mondiale che ancora vengono rinvenute in Italia.
L'Esercito Italiano ha diverse unità di Guastatori organizzate in reggimenti, come il 4°, 5°, 8°, 10°, 11° e 21°, che operano in tutto il territorio nazionale. Uno dei reparti più conosciuti è l'8° Reggimento Genio guastatori paracadutisti Folgore: fa parte della Brigata Folgore ed è un'unità specializzata specificamente nello sminamento. Altri reggimenti dell'Esercito impegnati nella specialità del i genio guastatori dislocati in diverse sedi, come il 4° a Palermo, l'11° a Foggia, il 5° a Macomer, il 21° a Caserta, il 3° a Udine e il 10° a Cremona. Il Genio, oltre agli sminatori (Guastatori), comprende anche altre specialità, come Genio pontieri, Genio pionieri e Genio ferrovieri.
Le attività del Genio guastatori si dividono in azioni di attacco e di difesa. La specialità in caso di conflitto infatti ha il compito di assaltare le fortificazioni nemiche per poi passare all’azione corpo a corpo. Per fare ciò, si avvale di esplosivi e armi d’assalto, con le quali individua e distrugge i punti deboli delle postazioni difensive dell'avversario. In Iraq, nell’ambito dell’operazione “Antica Babilonia”, il 21° Reggimento Genio guastatori della Brigata bersaglieri Garibaldi, il 13 aprile 2006 ha ottenuto la Medaglia d’argento al valore Militare per le operazioni portate a termine. Recentemente il 21° Reggimento Genio guastatori di Caserta ha eseguito la bonifica di 153 ordigni di vario genere ed entità risalenti alla Seconda guerra mondiale nell'area dell’Agro pontino. Per procedere in sicurezza, i genieri hanno battuto un nuovo sentiero all’interno della macchia mediterranea. Come poi avviene di solito gli ordigni sono stati trasportati in sicurezza e fatti brillare in una cava dismessa.
L'esercito italiano come altri utilizza anche i robot per le operazioni particolarmente pericolose. I "robot sminatori" sono macchine automatiche o radiocomandate, come l'Uran-6 russo e il Digger D-250 svizzero, progettate per individuare e neutralizzare ordigni esplosivi, riducendo i rischi per i soldati. Questi mezzi, spesso dotati di sistemi di localizzazione e distruzione, sono impiegati al posto degli sminatori umani.
Gli operatori dell'esercito utilizzano anche metal detector, attrezzature speciali di scavo e sonde, cani addestrati a fiutare gli esplosivi. Hanno in dotazione anche veicoli specializzati come bulldozer corazzati o altri mezzi guidati da remoto per l'esplosione o lo spostamento delle mine in sicurezza. A loro volta gli sminatori si proteggono con tute anti-esplosione e visiere anti-frammentazione che assorbono l'energia delle esplosioni e bloccano i proiettili o i detriti.
L'Ucraina è oggi il Paese più minato al mondo, con quasi un terzo del suo territorio potenzialmente pericoloso con oltre 160mila chilometri quadrati a rischio. Si stima che ci vorranno decine di anni per completare la rimozione delle mine e degli ordigni inesplosi. La Banca mondiale in un conto a spanne ipotizza che il costo totale della rimozione di bombe inesplose e mine sia di circa 34 miliardi di euro, e che saranno necessari circa di diecimila esperti per portare a termine la bonifica. Ad oggi l'Ucraina, secondo fonti ufficiose, dispone solo di circa tremila genieri in grado di gestire mine e ordigni inesplosi.