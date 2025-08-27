Chi sono gli sminatori italiani che potrebbero entrare in azione in Ucraina

Roma, 26 agosto 2025 – E' per ora solo un'ipotesi lanciata dal ministro degli esteri Antonio Tajani nella polemica Salvini - Macron, ma in un futuro non si sa quanto lontano gli sminatori dell'Esercito italiano potrebbero prendere parte alla bonifica di territori in Ucraina a supporto di eventuali altre forze di interposizione a fine guerra. Tutto da definire, dunque, con un punto fermo: fino ad oggi il governo italiano dice no all'invio di soldati nel post conflitto come forza di pace.

I reparti specializzati italiani in questa disciplina sono riconosciuti nel mondo tra i più esperti ed efficienti e hanno già partecipato a diverse missioni internazionali in terra e in mare, dal Mar Rosso, alla Bosnia, all'Iraq, all'Afghanistan. I reparti di sminatori nell'Esercito Italiano fanno parte dell'Arma del Genio, inseriti nella specialità dei Guastatori. Questi reggimenti, come l'8° Reggimento Genio guastatori paracadutisti Folgore, sono specializzati nella rimozione di ordigni esplosivi e spesso utilizzati per la bonifica di bombe inesplose della Seconda guerra mondiale che ancora vengono rinvenute in Italia.

Un militare dell'undicesimo reggimento genio guastatori di Foggia in una foto di archivio (Ansa)

L'Esercito Italiano ha diverse unità di Guastatori organizzate in reggimenti, come il 4°, 5°, 8°, 10°, 11° e 21°, che operano in tutto il territorio nazionale. Uno dei reparti più conosciuti è l'8° Reggimento Genio guastatori paracadutisti Folgore: fa parte della Brigata Folgore ed è un'unità specializzata specificamente nello sminamento. Altri reggimenti dell'Esercito impegnati nella specialità del i genio guastatori dislocati in diverse sedi, come il 4° a Palermo, l'11° a Foggia, il 5° a Macomer, il 21° a Caserta, il 3° a Udine e il 10° a Cremona. Il Genio, oltre agli sminatori (Guastatori), comprende anche altre specialità, come Genio pontieri, Genio pionieri e Genio ferrovieri.

Le attività del Genio guastatori si dividono in azioni di attacco e di difesa. La specialità in caso di conflitto infatti ha il compito di assaltare le fortificazioni nemiche per poi passare all’azione corpo a corpo. Per fare ciò, si avvale di esplosivi e armi d’assalto, con le quali individua e distrugge i punti deboli delle postazioni difensive dell'avversario. In Iraq, nell’ambito dell’operazione “Antica Babilonia”, il 21° Reggimento Genio guastatori della Brigata bersaglieri Garibaldi, il 13 aprile 2006 ha ottenuto la Medaglia d’argento al valore Militare per le operazioni portate a termine. Recentemente il 21° Reggimento Genio guastatori di Caserta ha eseguito la bonifica di 153 ordigni di vario genere ed entità risalenti alla Seconda guerra mondiale nell'area dell’Agro pontino. Per procedere in sicurezza, i genieri hanno battuto un nuovo sentiero all’interno della macchia mediterranea. Come poi avviene di solito gli ordigni sono stati trasportati in sicurezza e fatti brillare in una cava dismessa.

L'esercito italiano come altri utilizza anche i robot per le operazioni particolarmente pericolose. I "robot sminatori" sono macchine automatiche o radiocomandate, come l'Uran-6 russo e il Digger D-250 svizzero, progettate per individuare e neutralizzare ordigni esplosivi, riducendo i rischi per i soldati. Questi mezzi, spesso dotati di sistemi di localizzazione e distruzione, sono impiegati al posto degli sminatori umani.

Gli operatori dell'esercito utilizzano anche metal detector, attrezzature speciali di scavo e sonde, cani addestrati a fiutare gli esplosivi. Hanno in dotazione anche veicoli specializzati come bulldozer corazzati o altri mezzi guidati da remoto per l'esplosione o lo spostamento delle mine in sicurezza. A loro volta gli sminatori si proteggono con tute anti-esplosione e visiere anti-frammentazione che assorbono l'energia delle esplosioni e bloccano i proiettili o i detriti.

L'Ucraina è oggi il Paese più minato al mondo, con quasi un terzo del suo territorio potenzialmente pericoloso con oltre 160mila chilometri quadrati a rischio. Si stima che ci vorranno decine di anni per completare la rimozione delle mine e degli ordigni inesplosi. La Banca mondiale in un conto a spanne ipotizza che il costo totale della rimozione di bombe inesplose e mine sia di circa 34 miliardi di euro, e che saranno necessari circa di diecimila esperti per portare a termine la bonifica. Ad oggi l'Ucraina, secondo fonti ufficiose, dispone solo di circa tremila genieri in grado di gestire mine e ordigni inesplosi.