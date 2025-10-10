Skyranger 30, il blindato con torrette anti-droni di Rheinmetall. L’esercito tedesco ne ha ordinati 600: intercettano anche gli sciami

Roma, 10 ottobre 2025 - La Bundeswehr continua ad armarsi davanti alla minaccia russa. E se i droni sono all'ordine del giorno, perché ormai parte fondamentale di un conflitto, e per i casi di misteriosi sorvoli di aeroporti e basi militari, che stanno accadendo negli ultimi mesi anche in Germania, la contromossa sono le torrette Skyranger 30 prodotte di sistemi di difesa aerea prodotti dal colosso tedesco Rheinmetall. Berlino ha ordinato 600 mezzi blindati dotati di queste torrette Skyranger 30 anti-droni.

Secondo il quotidiano economico tedesco Handelsblatt, che cita fonti vicine al ministero della Difesa, questi panzer dovrebbero essere consegnati entro il 2030 per un prezzo di oltre un miliardo di euro.

Cifra importante che un portavoce del ministero della Difesa, interpellato in conferenza stampa oggi a Berlino, non ha voluto confermare: "Non vorrei parlare di numeri. È noto che dobbiamo investire sulla difesa anti-droni. Si stanno facendo delle prove con un prototipo. E come noto sono già stati ordinati 19 sistemi. È già stato anche annunciato che se la prova sarà ritenuta valida, avremo necessità di altri mezzi di questo tipo in una quantità espressa in un numero a tre cifre".

Gli Skyranger andrebbero a coprire il buco difensivo creatosi con la dismissione del carro armato antiaereo Gepard.

Skyranger 30

Gli Skyranger 30 sono un sistema di torrette di difesa aerea a corto raggio sviluppato dalla Rheinmetall Air Defence AG, presentato per la prima volta nel marzo 2021. Sono studiate per fornire alle unità di terra un sistema mobile per intercettare varie tipologie, da velivoli ad ala fissa e rotante a sistemi aerei senza pilota (UAS) di gruppo I e II, fino a munizioni vaganti e anche missili da crociera. Gli Skyrangers sono adeguati ad affrontare gli attacchi di sciami di droni.

L’installazione su mezzi blindati

Lo Skyranger 30 è composto di una torretta telecomandata con un anello di diametro pari a 1,414 m, ma con un peso inferiore di 2-2,5 tonnellate che ne consente l'installazione su veicoli più leggeri come i mezzi blindati su ruote in dotazione all'esercito tedesco. Il sistema può funzionare sia in modo autonomo che con operazioni in rete.

Armamenti

Come armamenti può contare sul cannone Oerlikon KCE, una versione modificata del cannone Oerlikon KCA da 30 mm in dotazione ai jet da combattimento Saab 37 Viggen. Ha una gittata di tre chilometri e una cadenza di fuoco pari a 1.250 colpi al minuto. Col cannone spara munizioni del calibro di 30×173 mm e del tipo airburst con spoletta a tempo. Inoltre può lanciare missili a corto raggio del tipo V/SHORAD con sistema di guida a infrarossi o un sistema di guida a raggio laser. Dalle varianti del modello può trasportare da 2 a 9 missili.

Diversi modelli

Infatti esistono diverse opzioni per questo tipo di arma: dal FIM-92 Stinger dove la torretta è dotata di un lanciatore quadruplo. Il Mistral-3 con lanciatori sia doppi che quadrupli. Lo SkyKnight che offre il missile Halcon capace di ingaggiare grandi proiettili di artiglieria e altre forme di munizioni guidate. E il MBDA DefendAir con missile SADM (Small Anti Drone Missiles) basato sull'MBDA Enforcer, con la gittata di circa 5-6 km. Ha un lanciatore in grado di trasportare 9 missili, estendibile fino a 12 missili. Questo è il modello selezionato dall'esercito tedesco con 9 lanciatori per torretta.

Radar multimissione

Lo Skyranger 30 ha un radar multimissione AESA in banda S. Ha un raggio di rilevamento di oltre 20 km per un velivolo, 12 km per elicotteri in volo stazionario, 10 km per missili e 5 km per bersagli RAM e micro-UAS. Poi c'è il radar Hensoldt Spexer 2000M 3D MkIII: AESA in banda X. La torretta è dotata di tre antenne piatte che coprono 360°. Il rilevamento passivo si basa sul FIRST (Fast InfraRed Search and Track) di Rheinmetall, capace di rilevare bersagli improvvisi come gli elicotteri.

Stessa torretta del Frankenstein

La stessa torretta è montata anche sul Frankenstein, sempre creato dalla Rheinmetall sulla base di vecchi Leopard 1, ma con un sistema antiaereo super avanzato. I Frankenstein sono stati forniti a Kiev per contrastare gli attacchi di droni russi con il suo Cannone Revolver Oerlikon da 35 mm.