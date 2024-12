Siria news in diretta. Il leader dei ribelli: “I curdi fanno parte della patria, torneranno nei loro villaggi”

08:22

Ong: "Ieri più di 60 attacchi aerei di Israele su siti militari in Siria"

L'Osservatorio siriano per i diritti umani ha registrato 61 attacchi aerei israeliani in meno di cinque ore nella serata di sabato contro siti militari in tutta la Siria. Israele mira in particolare ai tunnel sotto le montagne che contengono depositi di missili balistici, ha spiegato l'Ong, che ha contato 446 raid aerei israeliani dalla caduta di Assad l'8 dicembre.