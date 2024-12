Siria, i ribelli puntano su Hama. “Venerdì possibile vertice tra Iran, Russia e Turchia”

Roma, 3 dicembre 2024 – In Siria si continua a combattere. Dopo la presa di Aleppo, i gruppi contrari a Damasco hanno tentato di avanzare verso Hama, occupando la città di Maarat al-Numan, mentre nel nord si stanno spingendo più in profondità nei territori controllati dalle formazioni curde nell'area della città di Tall Rifat. Secondo l'agenzia di Stato Sana, le truppe di Assad, supportate dalle forze alleate, hanno respinto attacchi delle formazioni armate separatiste curde, controllate dalle Forze democratiche siriane (SDF), nella provincia di Deir ez-Zur, nel nord-est del paese.

Intanto il quotidiano turco Hurriyet scrive che alti funzionari diplomatici di Iran, Russia e Turchia potrebbero incontrarsi venerdì a Doha (Qatar) per discutere degli ultimi eventi in Siria. "Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha esortato a rilanciare il processo di Astana", riporta il giornale. Ieri il capo della diplomazia iraniana, Abbas Araghchi, ha visto il suo omologo turco Hakan Fidan. "L'Iran è al fianco del popolo siriano, del governo e dell'Esercito nella loro lotta contro il terrorismo, ed è pronto ad assistere e sostenere la de-escalation regionale attraverso il dialogo e la diplomazia – ha scritto Aragchi su X –. Nessuno trae vantaggio da un'altra guerra in Siria. Il conflitto implica sicuramente la diffusione del terrorismo nell'intera regione".

Un miliziano anti-Assad presidia l'autostrada Aleppo-Raqqa (Ansa)

