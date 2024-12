Siria, i ribelli jihadisti marciano su Homs. Esercito di Assad in ritirata, è caos: conquiste del PKK e rispunta l’Isis

Roma, 6 dicembre 2024 - In Siria continua l'avanzata dei ribelli di Hayat Tharir al-Sham (ex Fronte al Nusra), che dopo aver festeggiato la conquista di Hama ora minacciano Homs, a circa 40 chilometri di distanza, con l'obiettivo finale di arrivare a Damasco. Le forze antigovernative hanno conquistato il distretto di Rasten nella provincia di Homs, passaggio chiave per la capitale siriana. Da quando il 27 novembre gli islamisti di Hayat Tahrir al Sham, insieme a diversi gruppi armati dell'opposizione siriana, hanno lanciato un'offensiva su larga scala contro l'esercito del presidente Bashar al-Assad la situazione già fragile del Paese è esplosa. Forze locali antigovernative sono insorte approfittando del ritiro delle forze di Damasco nelle due principali capoluoghi della Siria meridionale: a Daraa i sunniti e a Suwayda i drusi. Inoltre gli insorti di Daraa hanno conquistato il valico frontaliero con di Nassib, costringendo la Giordania a chiuderlo. Il riposizionamento delle truppe di Assad a sud di Raqqa, nel nord del paese e a ovest del fiume Eufrate, ha favorito anche le forze locali arabe e curde della coalizione guidata dall'ala siriana del Pkk. Truppe curde sono entrate a Deir az Zor e hanno preso il controllo dell'aeroporto. Un caos da cui spuntano anche cellule dello 'Stato islamico', o Isis, che sono riuscite a prendere posizioni lungo la bassa valle dell'Eufrate sguarnite dalle forze governative, e nella Badiya, la zona stepposa nel centro della Siria lungo la strada Homs-Palmira.

Jihadisti di Hayat Tahrir al-Sham ad Hama