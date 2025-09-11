La sindrome della fortezza assediata, di Putin e della Russia, che tiene in scacco l’Occidente

Roma, 11 settembre 2025 – Uno schema che da fuori può sembrare (e agli effetti è) paranoico e che è alla base della Russia contemporanea. Si chiama ‘sindrome della fortezza accerchiata’ ed è un paradigma psicopolitico che, amplificato dalla propaganda nei vari periodi, alimenta la narrazione secondo la quale il Paese deve costantemente difendersi dai suoi nemici. E per questo attiva il meccanismo della difesa-offesa, ossia attaccare prima di venire attaccati.

Una teoria con la quale Mosca giustifica, dentro e fuori i confini nazionali, le sue azioni militari. Un dispositivo narrativo e strategico che affonda le radici nell’esperienza storica del Paese: dalle invasioni mongole alle guerre napoleoniche, fino all’attacco nazista del 1941, la percezione di minaccia esterna è diventata parte integrante dell’identità nazionale.

Peccato che in epoca recente è stato solo frutto di una propaganda portata avanti da una leadership che nutre ambizioni neo imperiali e nostalgie per l’epoca sovietica, soprattutto per quanto riguarda la gestione del potere. Questa memoria collettiva viene continuamente riattivata dalla leadership russa, che presenta l’Occidente come un nemico perenne, pronto a sfruttare ogni debolezza per penetrare e smembrare la Russia.

Il problema è che anche in Occidente c’è chi, per diversi motivi, crede a questa narrazione. Ma la “sindrome della fortezza assediata” serve anche come strumento di mobilitazione interna, non solo per rafforzare il consenso attorno al potere centrale e giustificare restrizioni delle libertà. L’obiettivo è compattare la società contro un avversario esterno definito in termini vaghi ma costanti: l’Occidente collettivo, la NATO, gli Stati Uniti. Un nemico dal quale occorre assolutamente difendersi prima di venire attaccati.

In questo quadro, il meccanismo classico di difesa si salda con una logica di offesa. Mosca presenta le proprie mosse aggressive – dall’intervento in Georgia al sostegno agli insorti del Donbass, fino all’invasione dell’Ucraina – come azioni preventive, difensive, necessarie per impedire che il cerchio dell’accerchiamento si chiuda definitivamente. Laddove la NATO, alleanza a scopo difensivo e non offensivo come cerca di fare apparire la Russia, allarga i suoi confini, Mosca risponde con espansione militare o destabilizzazione, spacciandola come come necessità di autoprotezione. Questo ribaltamento della realtà in piena regola che, oltre a non essere supportato da alcuna evidenza, consente al Cremlino di mantenere una coerenza interna: anche quando bombarda Kiev o sostiene regimi autoritari all’estero, la narrazione ufficiale insiste che Mosca stia difendendo la propria sopravvivenza. Un circolo vizioso di cui fa le spese l’Occidente, soprattutto l’Unione Europea, molto più esposta alle minacce militari russe rispetto ad altri Paesi del Patto Atlantico, come si è visto nel caso dei droni russi sulla Polonia.

L’Occidente percepisce la Russia come potenza revisionista e aggressiva, mentre la Russia si autodefinisce, in modo evidentemente strumentale ai disegni del Cremlino, potenza assediata e in costante emergenza. Così la Russia mantiene il proprio equilibrio, oscillando tra la sensazione di vulnerabilità e la dimostrazione muscolare della forza, in un paradosso che alimenta instabilità regionale e globale e che impatta soprattutto su un’Unione Europea che deve ancora capire come difendersi.