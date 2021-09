Roma , 21 settembre 2021 - La sindrome dell'Avana ha colpito ancora. L'ultimo incidente della misteriosa malattia che colpisce diplomatici e spie amaricane e diplomatici canadesi in mezzo mondo ha coinvolto stavolta un membro della delegazione che nelle scorse settimane ha accompagnato il capo della Cia, Bill Burns, in India. Il funzionario dell'intelligence americana ha manifestato alcuni degli ormai noti sintomi - mal di testa, nausea, perdita dell'udito - della sindrome che si è manifestata la prima volta tra i diplomatici americani a Cuba tra la fine del 2016 e il giugno 2018. Successivamente altri episodi erano stati registrati in Cina, Russia, Polonia, Georgia, Germania, Austria, Australia, Colombia, Kighizistan, Uzbekistan, Taiwan e Vietnam, oltre che a Washington. Complessivamente si stima che gli attacchi siano stati circa 130.

Il collaboratore di Burns si è ammalato durante un viaggio segreto in India e pare che Burns fosse furente nello scoprire che neppure i vertici dell'intelligence che partecipano a missioni teoricamente "coperte" siano al riparo dal misterioso malessere. Ad agosto alcunicasi erano stati segnlati nell'ambasciata americana di Berlino. Nelle scorse settimana, è stato interrotto il viaggio in Vietnam della vicepresidente Kamala Harris perché diversi membri della delegazione avevano lamentato di star male. Si calcola che, negli ultimi cinque anni, siano stati circa 200 i funzionari statunitensi o loro familiari che si sono ammalati, più o meno gravemente.

Su richiesta del governo degli Stati Uniti, i ricercatori dell'Università della Pennsylvania hanno esaminato 21 diplomatici colpiti, e i risultati preliminari sono stati pubblicati sul Journal of the American Medical Association (JAMA) nel marzo 2018. Il rapporto "non ha trovato alcuna prova di anomalie del tratto di materia bianca" nei diplomatici colpiti, oltre a ciò che potrebbe essere visto in un gruppo di controllo della stessa età, e ha descritto "una nuova sindrome nei diplomatici che assomiglia alla commozione cerebrale persistente". Lo studio ha concluso che "i diplomatici sembrano aver subito lesioni al sistema nervoso e cerebrale". Successivi studi del team dell'Università della Pennsylvania, pubblicati nel luglio 2019, hanno scoperto che, rispetto a un gruppo di controllo sano, i diplomatici che avevano riportato lesioni "avevano subito un trauma cerebrale".

Sindrome dell'Avana: quali sono le cause?

Ma causato da cosa? Qui le teorie sono diverse.

In un'intervista del 2018, Douglas H. Smith, un coautore dello studio JAMA, ha detto che le microonde erano "considerate un sospetto principale" alla base del fenomeno. Uno studio del 2018 pubblicato sulla rivista Neural Computation da Beatrice Alexandra Golomb ha respinto l'idea che un attacco sonico fosse la fonte dei sintomi e ha concluso che i fatti erano coerenti con l'esposizione a radiofrequenze/microonde pulsate (RF/MW). Golomb ha scritto che la natura dei rumori che i diplomatici hanno riferito era coerente con i suoni causati da RF/MW pulsate. I segni e i sintomi che i diplomatici hanno riportato corrispondono ai sintomi da esposizione a RF/MW (problemi con il sonno, la cognizione, la visione, l'equilibrio, la parola; mal di testa; sensazioni di pressione o vibrazione; sangue dal naso; lesioni cerebrali e gonfiore del cervello).

Nel marzo 2018, Kevin Fu e un team di scienziati informatici dell'Università del Michigan hanno invece sostenuto che gli ultrasuoni - specificamente, la distorsione di intermodulazione da più segnali ultrasonici non udibili - da apparecchiature di sorveglianza cubane malfunzionanti o posizionate in modo improprio potrebbero essere stati l'origine dei suoni segnalati.

Uno studio del 2019 commissionato da Global Affairs Canada su 23 diplomatici canadesi esposti, completato nel maggio 2019, ha trovato "prove cliniche, di imaging e biochimiche coerenti con l'ipotesi" di sovraesposizione agli inibitori della colinesterasi (una classe di pesticidi neurotossici) come piretroidi e organofosfati (OP) come causa di lesioni cerebrali; le ambasciate e altri luoghi a Cuba erano stati spruzzati frequentemente come misura di controllo delle zanzare del virus anti-Zika. Lo studio ha però concluso che altre possibili cause non potevano essere escluse. Lo studio delle Accademie Nazionali del 2020 trovò che era improbabile che "l'esposizione acuta ad alto livello a OP e/o piretroidi abbia contribuito" alle malattie, a causa della mancanza di prove di esposizioni a tali pesticidi o di storie cliniche coerenti con tale esposizione, ma il comitato dello studio "non poteva escludere la possibilità, anche se lieve, che l'esposizione agli insetticidi, in particolare OP, abbia aumentato la suscettibilità al fattore o ai fattori scatenanti che hanno causato i casi del personale delle ambasciate.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha detto nel febbraio 2021 che l'indagine in corso era "un'alta priorità" per il dipartimento. Citando funzionari dell'intelligence e del governo senza nome, il New York Times ha riferito nel luglio 2021 che il Consiglio di sicurezza nazionale, la Central Intelligence Agency e il direttore della National Intelligence hanno istituito due commissioni esterne, una per indagare sulle cause potenziali e l'altra per sviluppare contromisure difensive per la protezione del personale.

Molti sospettano che gli attacchi siano stati effettuati da agenti russi. La Russia ha una storia di ricerca, sviluppo e utilizzo di armi che causano lesioni cerebrali, come il "Segnale di Mosca" dell'era della Guerra Fredda che ha preso di mira l'ambasciata americana a Mosca. Un rapporto della NSA del 2014 ha sollevato il sospetto che la Russia abbia usato un'arma a microonde per colpire l'abitazione di una persona, causando danni al sistema nervoso.

Nel maggio 2021, il settimanale New Yorker ha riferito che "l'ipotesi di lavoro" del governo degli Stati Uniti era che gli agenti del GRU "hanno puntato dispositivi in gradi di inviare fasci di di radiazioni a microonde sui funzionari statunitensi per raccogliere informazioni dai loro computer e telefoni cellulari, e che questi dispositivi possono causare gravi danni alle persone che erano state prese di mira". Danni collaterali, quindi.