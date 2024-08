Simone Biles, stoccata a Trump: “I love my black job”

Washington, 2 agosto 2024 - "I love my black job”: Simone Biles, la star olimpica della ginnastica, non le manda a dire. A chi? All'ex presidente Usa Donald Trump.

La campionessa afroamericana ha scritto un post su X che ha tutta l'apparenza di una stoccata sarcastica al candidato alle presidenziali Usa, una dei rari momenti politici dei Giochi di Parigi 2024. La sua è una risposta ad un utente che aveva scritto “Simone Biles è la migliore di sempre, vincere medaglie d'oro e dominare la ginnastica è il suo lavoro afroamericano”. Ma è evidente il riferimento al commento dal sapore razzista del tycoon davanti ad una platea di giornalisti afroamericani, dove ha detto che i migranti rubano i 'black jobs', lavori che non ha saputo poi definire.

Il post di Biles sembra anche una rivincita a distanza dopo le critiche - riaffiorate ora - di JD Vance, il vice di Trump, per aver abbandonato le Olimpiadi di Tokyo per concentrarsi sulla sua salute mentale. Nel 2021 Vance era stato una voce fuori dal coro di empatia e solidarietà che l'atleta aveva ricevuto per la sua scelta sofferta. "Penso che si rifletta piuttosto negativamente sulla nostra società terapeutica il fatto che cerchiamo di elogiare le persone non per i momenti di forza, non per i momenti di eroismo, ma per i loro momenti più deboli”, disse all'epoca, secondo il New York Times. Ma con le sue straordinarie performance, Biles è stata protagonista di un 'comeback' che ha lasciato tutti di stucco.

La regina della ginnastica ha vinto ieri la sua prima medaglia individuale alle Olimpiadi - sesto oro della carriera - dominando il concorso individuale della ginnastica artistica. Ed è stata ancora ovazione. Martedì aveva conquistato il primo posto nella gara a squadre. Con questo sesto oro ha superato il prestigioso palmares della leggenda rumena Nadia Comaneci. Un primato che le apre la porta del club, molto esclusivo, degli atleti incoronati due volte ai Giochi Olimpici nella competizione individuale. E la sua collezione potrebbe crescere ancora, perché la 27enne, residente in Texas e allenata dai francesi Cécile e Laurent Landi, è in corsa per tre delle quattro prossime finali individuali, ad eccezione delle parallele asimmetriche. Sabato (volteggio) e lunedì (trave e corpo libero) seguiranno le finali degli attrezzi. Tre anni fa a Tokyo, la finale a squadre si trasformò per lei in un incubo. Si era arresa all'improvviso prima di rivelare che era affetta da un disturbo che le causava la perdita dell'orientamento nello spazio, pericolosa per le ginnaste.

Ma Biles è tornata alle competizioni solo due anni dopo, nell'estate del 2023 negli Stati Uniti, l'autunno successivo sulla scena internazionale, con una sorprendente quadrupla vittoria ai Mondiali di Anversa (Belgio). La sua collezione di medaglie, di cui 29 d'oro in totale tra mondiali e Olimpiadi, accumulata a partire dal 2013, rimane senza rivali. Se non è una rivincita questa.