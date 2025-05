Simion cambia idea:: "Elezioni da annullare. Interferenze esterne da Francia e Moldavia"

Ennesimo colpo di scena politico in Romania, a due giorni dal ballottaggio che ha eletto il nuovo presidente della Repubblica nella figura del centrista moderato e europeista Nicusor Dan. E il Paese balcanico dopo sei mesi rischia di scivolare verso un nuovo caos. George Simion (foto), leader dell’estrema destra e capo del partito sovranista Aur, aveva inizialmente accettato la sconfitta congratulandosi con il vincitore.

Ma a meno di 48 ore, pressato da una base sempre più rabbiosa, ha fatto giravolta chiedendo ieri l’annullamento del voto denunciando brogli e "voti rubati", soprattutto nei seggi all’estero. Simion ha puntato il dito in particolare contro Francia e Moldavia che sarebbero intervenute pesantemente a orientare la consultazione, sostenendo al tempo stesso che nelle urne vi sarebbero state molte schede di persone decedute.

La virata di Simion non sorprende del tutto: è il secondo episodio in pochi mesi che scuote il fragile equilibrio democratico romeno. A novembre, il primo turno delle elezioni presidenziali precedenti, vinto a sorpresa dall’estremista di destra Calin Georgescu, era stato annullato dalla Corte Costituzionale per sospette ingerenze russe, alimentando sfiducia e tensioni.