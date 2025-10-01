Silvia sulla Flotilla tra le corazzate di Israele: “Non sono un’attivista, è la mia prima missione umanitaria. Il cuore di una madre è più grande”

Silvia ha portato con sé pochi effetti personali e una tutina da bebè. L’ha chiusa nella sua borsa da viaggio prima di lasciare Ancona e salire a bordo della Global Sumud Flotilla da comune cittadina. La custodisce come un bene prezioso, con la speranza di consegnarla in dono ad Aisha, un’amica palestinese di Gaza in stato interessante.

“Lei e il marito hanno perso tutto, ma pregano per noi. Il grande affetto è ciò ci lega e che non ci fa arretrare”. Ci sentiamo su WhatsApp intorno alle 12 di ieri, dopo una notte passata in bianco per le prime intercettazioni israeliane. Poi di nuovo alle 16 per un aggiornamento, Silvia risponde poco dopo: “Tutto tranquillo”. Intorno alle 19 (ora italiana), prima che si perdessero i contatti con alcune imbarcazioni della fotta, arriva la notizia dell’abbordaggio della spedizione, a partire dalla nave Alma. Si perdono le comunicazioni. Dal telefono dell’anconetana Silvia Severini, impiegata pubblica nella vita e madre di due ventenni, tutto tace.

Un fermo immagine tratto dalla diretta streaming mostra alcuni attivisti della Flotilla con le mani alzate

Quando l’attacco israeliano era ancora solo una minaccia, Silvia si trovava a 90 miglia dalla costa di Gaza, l’equivalente di un giorno di navigazione. Un soffio dall’obiettivo: portare 45 tonnellate di aiuti umanitari alla popolazione della Striscia rompendo il blocco navale imposto da Tel Aviv. Nel corso dell’intervista, realizzata prima dell’abbordaggio, le chiediamo se è consapevole del livello di pericolo raggiunto spingendosi oltre la ‘zona ad alto rischio’. “Sì, ma il cuore di una mamma è più forte di tutto, se penso a quei bambini che stanno morendo ogni giorno e a ciò che sta passando Aisha, come molte altre donne, so che sto facendo la cosa giusta“.

È in contatto con i suoi familiari? Loro come l’hanno presa?

“Sì, con i miei figli ci sentiamo ogni giorno. Da quando sono partita mi chiedono sempre come sto, prima che partissi non me lo domandavano mai. I parenti di altre persone sulla Flotilla non dormono più, piangono, le situazioni sono disparate. La stanchezza qua sopra si fa sentire e anche la nostalgia di casa”.

È la sua prima missione umanitaria?

“Non sono mai stata un’attivista. Sono una persona comune che ha voluto spezzare quel senso di impotenza che mi pervadeva. Partecipavo alle manifestazioni per Gaza, però sentivo che non era abbastanza. Mi trovo nell’unico posto dove vorrei essere e il mio animo si è calmato. Mai avrei pensato che salire sulla Flotilla avrebbe significato prendere parte alla scrittura di una pagina di storia”.

La fregata della nostra Marina militare ha lasciato la missione nella notte tra martedì e mercoledì, da cittadina italiana si sente abbandonata dalle istituzioni?

“Non nutrivo grandi speranze, oggi mi sento più protetta dalle persone che scendono in piazza e dai portuali di Genova che dal nostro governo”.