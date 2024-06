Si sposa lo scapolo d’oro dei reali britannici . Blitz degli ambientalisti

Fiori d’arancio in uno sfarzo quasi regale ieri nel nord dell’Inghilterra per "il matrimonio dell’anno" fra i ranghi dell’aristocrazia britannica del sangue e di quella del censo. Evento salutato dall’entusiasmo e dall’attenzione persino morbosa della stampa patinata d’oltre Manica, seppure non al riparo da qualche traccia velenosa legata ai dissidi dinastici di casa Windsor e, soprattutto, dall’inatteso ‘agguato’ simbolico (senza conseguenze) teso agli invitati da due attiviste radicali della campagna ecologista ‘Just Stop Oil’. Protagonista della cerimonia è stato uno dei migliori partiti dell’isola, Hugh Grosvenor, 33enne VII duca di Westminster, ex scapolo d’oro del Regno noto per essere amico fraterno dall’infanzia dei ‘giovanì reali’, nonché figura di spicco del jet set e redditiere ricchissimo in forza dell’enorme patrimonio ereditato dal defunto padre assieme al titolo: un tesoro di proprietà immobiliari che lo colloca al 15esimo posto nell’ultima classifica del Sunday Times dei nababbi inglesi.