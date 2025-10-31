Effetto shutdown negli Stati Uniti, stop ai voli all’aeroporto Jfk di New York e nei grandi scali Usa: “Mancano controllori di volo”

La Federal Aviation Administration segnala oggi ulteriori problemi del traffico aereo in diverse parti del Paese, che stanno causando un blocco dei voli all'aeroporto internazionale Jfk per la carenza di addetti ai centri di controllo dei voli di New York, Indianapolis e Boston. Una situazione legata al perdurare dello shutdown, in corso da un mese. All'aeroporto LaGuardia di New York, i passeggeri stanno riscontrando ritardi di circa 140 minuti, al Newark Liberty International di quasi due ore.

Aerei fermi sulla pista dell'aeroporto LaGuardia di New York

Problemi anche a Dallas, Boston, Houston, Phoenix. Non tutte le carenze di personale si traducono in ritardi, poiché i controllori di volo possono dirottare i voli, ma a volte non c'è altra scelta che rallentare gli aerei per garantire la sicurezza. I controllori di volo sono considerati personale essenziale e devono lavorare durante la chiusura, nonostante non siano retribuiti. Il segretario ai Trasporti Sean Duffy afferma che alcuni si sono dati malati per protesta, mentre altri stanno prendendo tempo per svolgere altri lavori.

La crisi dello “shutdown” impatta su milioni di viaggiatori

Si allargano i disagi per i viaggiatori in aereo negli Stati Uniti a causa dello shutdown, il blocco dei pagamenti federali per mancanza di copertura finanziaria. Gli effetti cominciano a farsi sentire su milioni di viaggiatori. Oltre all'aeroporto Jfk di New York, problemi e ritardi anche in altri centri chiave come l'aeroporto internazionale di Orlando, in Florida, che accoglie ogni giorno migliaia di visitatori diretti ai parchi del divertimento di Disney e degli Universal Studios, gli aeroporti di Dallas e il Ronald Reagan di Washington. Giovedì hanno avuto ritardo quasi 6 mila voli, mentre più di mille sono stati cancellati. I disagi hanno impattato il 20% per cento dei voli United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines e Delta. Intanto migliaia di controllori di volo in tutto il Paese non sono stati pagati, nonostante svolgano un lavoro molto delicato.

I lavoratori essenziali senza stipendio (e in malattia per ritorsione)

Considerati lavoratori essenziali, devono continuare a svolgere il proprio servizio anche se non verranno pagati. Lo stipendio verrà poi loro inviato quando lo shutdown terminerà, ma intanto devono affrontare disagi nella vita di tutti i giorni. Da quando è cominciato il blocco dei servizi federali, più di 13 mila controlli del traffico aereo si trovano in questa condizione, ma adesso si moltiplicano i casi di persone che si dichiarano malate. Il personale era già sotto organico dopo i tagli avviati all'inizio della presidenza Trump dal dipartimento dell'efficienza governativa gestito da Elon Musk.