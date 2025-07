La Cina mostra la sua supremazia navale e fa sfilare Shandong, la portaerei lunga come tre campi da calcio

Roma, 5 luglio 2025 – Una nuova minaccia incombe nel Mar Cinese Meridionale. Si tratta della Shandong, una portaerei sofisticata e interamente costruita in Cina che giovedì è arrivata a Hong Kong in una sbalorditiva dimostrazione di potenza. Un colosso che conferma la supremazia navale cinese e rilancia le ambizioni militari del Paese.

Grande come tre campi da calcio

La Shandong non è la prima portaerei a visitare Hong Kong. Del resto, le dimostrazioni di forza militare del partito comunista non sono una novità. Questa volta, però, la sfilata ha un peso diverso: costruita interamente in Cina, la Shandong dimostra ai cittadini e al mondo che la Cina può farcela da sola. E anche bene. L’ultima nave da guerra a solcare le acque della città era stata la Liaoning, nel 2017, una portaerei originariamente costruita nei cantieri navali dell’ex Unione Sovietica. Ora, invece, la Shandong si impone come simbolo dello status militare navale cinese, già riconosciuto come il più grande del mondo. Lunga quanto tre campi da calcio, la nave può ospitare fino a 40 aerei da combattimento e, grazie al sistema Stobar, permette ai velivoli di decollare usando una rampa inclinata chiamata ‘ski-jump’, senza bisogno di catapulte complesse. Pechino ha annunciato che la Shandong, insieme alle sue navi di scorta, i cacciatorpediniere Zhanjiang e Yanan e la fregata Yuncheng, resterà nel centro finanziario cinese per cinque giorni, ospitando tour e attività di scambio culturale. I posti per visitare la portaerei sono andati a ruba, offrendo un’occasione unica per ‘conoscere la magnificenza e la raffinatezza delle moderne navi da guerra del Paese’, come ha sottolineato il leader della città, John Lee.

L'ombra della Shadong minaccia Taiwan e Filippine

Secondo un rapporto di dicembre del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, la Cina oggi schiera la marina più numerosa al mondo, con oltre 370 navi e sottomarini. L’ingresso in scena della portaerei non fa che aumentare il suo peso strategico, e la sua minaccia. Ad aprile, infatti, la Shandong è stata avvistata nel Mar Cinese Meridionale durante un’esercitazione militare congiunta tra Stati Uniti e Filippine, esacerbando le tensioni tra Manila e Pechino. Sempre ad aprile, la Shandong è stata schierata nelle acque attorno a Taiwan durante un’esercitazione mirata a simulare un blocco della nazione. Una manovra che rientra nella strategia di pressione militare di Pechino, decisa a ribadire che l'isola, considerata parte integrante del proprio territorio, potrà essere riunificata anche con l’uso della forza. Inoltre, solo il mese successivo, la nave ha guidato la prima esercitazione congiunta con un’altra portaerei nel Pacifico, un chiaro segnale dell’ambizione di Pechino di estendere la propria proiezione di potenza oltre le acque nazionali. Chong Ja Ian, docente alla National University di Singapore, ha commentato il dispiegamento della Shadong sostenendo che queste manovre mostrano come la portaerei sia 'pronta a operazioni più sofisticate’, anche se resta da vedere quale ritmo operativo la marina cinese potrà sostenere nel tempo.