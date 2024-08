Sfrattata per i suoi pappagalli, ma il tribunale: sono animali da assistenza. Risarcita con 165mila dollari

Roma, 23 agosto 2024 – I suoi tre pappagalli erano animali da assistenza per il “supporto emotivo”, che vivevano con lei da decenni. Ma Meril Lesser è stata comunque sfrattata dal suo appartamento per il troppo rumore che provocavano. Ora il suo ex condominio – un grattacielo di Manhattan, a New York – la risarcirà con ben 165 mila dollari.

La donna viveva nel palazzo con due dei suoi animali dal 1999. Nel 2015, quando si è aggiunto un terzo esemplare, i vicini di casa hanno iniziato a lamentarsi perché gli uccelli erano troppo rumorosi e, circa un anno dopo, la cooperativa che gestiva il palazzo ha iniziato a cercare di sbatterla fuori. Meril, insieme a Layla, Ginger e Curtis, ha quindi dovuto cambiare casa. Ma non si è arresa.

La disputa sugli uccelli si è trasformato a una battaglia legale durata diversi anni, che si è conclusa solo questo mese: il condominio, per risolvere la questione fuori dal tribunale, ha accettato di pagarle 165.000 dollari di danni e 585.000 dollari per il suo appartamento. Questo perché il Dipartimento per la protezione ambientale della città di New York ha visitato l'edificio 15 volte nell'anno successivo alla denuncia dei vicini e non ha riscontrato violazioni. Inoltre, il palazzo "non ha mai condotto alcun test sui decibel o altre valutazioni oggettive delle presunte lamentele per il rumore", ha affermato il Dipartimento di Giustizia, e "non ha mai assunto un consulente per la prevenzione del rumore, un architetto, un ingegnere o chiunque avesse qualifiche o esperienza nell'insonorizzazione per occuparsi dei reclami del vicino".

Negli ultimi anni gli animali di supporto emotivo e i luoghi in cui possono essere utilizzati sono stati oggetto di controlli e sfide legali negli Stati Uniti. Lesser soffre di ansia e depressione e gli uccelli la “calmano e confortano”, facendola sentire al sicuro e aiutandola a mantenere la calma durante gli attacchi di panico debilitanti, hanno scritto i procuratori federali.

In una dichiarazione, Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York, ha descritto l'accordo come “il più grande risarcimento che il Dipartimento di Giustizia abbia mai ottenuto per una persona con disabilità a cui il fornitore di alloggi ha negato il diritto di avere un animale da assistenza”.