Sfilata sulla Senna. La delegazione italiana sulla stessa barca di quella di Tel Aviv

L’Italia in volo. Sergio Mattarella decolla da Fiumicino e atterra a Parigi – dove stasera assisterà alla cerimonia di apertura dei trentatreesimi Giochi olimpici – con uno che di stacchi imperiosi e atterraggi morbidi se ne intende: Gianmarco Tamberi, oro a Tokyo nel salto in alto. Per gentile concessione del Quirinale, i due viaggiano fianco a fianco nell’aereo presidenziale. E stavolta è il campione, applaudito dal Capo dello Stato il 12 giugno all’Olimpico nella notte del successo europeo, a congratularsi: "Il volo più emozionante della mia vita... Grazie per il passaggio, Presidente. Non poteva iniziare meglio questa avventura olimpica".

Accompagnato dalla figlia Laura, Mattarella raggiunge il Villaggio olimpico dove, accolto dal presidente del Coni Giovanni Malagò e dal segretario generale e capo missione Carlo Mornati, saluta azzurre e azzurri d’Italia con calore non rituale: "Federazioni, tecnici, allenatori, assistenti, ma soprattutto voi, carissime atlete e carissimi atleti: innanzitutto complimenti per essere qui. I criteri selettivi erano molto rigorosi: esservi arrivati significa aver manifestato un talento straordinario. Già questo è un successo. Ci tengo a dirvi una cosa: avete intorno a voi l’affetto di tutta l’Italia. Un affetto sincero. Non sentitelo come una pressione: sono certo che esprimerete al massimo il vostro grande talento, tutte e tutti. Le medaglie che arriveranno saranno benvenute. È sempre bello sentire l’inno nazionale, sarà ancor più bello quando lo farete suonare voi sul podio. Dovete gareggiare con serenità, con la tranquillità che vi consentirà di esprimervi al meglio".

Gianmarco Tamberi e la fiorettista Arianna Errigo – i portabandiera azzurri per la cerimonia inaugurale – gli consegnano la felpa dell’Italia. "Mi sento vagamente fuori età", chiude il suo discorso il Capo dello Stato, con un pizzico di ironia, non senza ricordare che la competizione non esaurisce i doveri azzurri: "In un mondo così complicato – esplicita il Presidente –, potete mandare un messaggio di civiltà, di amicizia, di speranza di serenità internazionale. Le medaglie saranno importanti ma più importante sarà quello che avete sempre dimostrato e dimostrerete: il senso dello sport, quello di gareggiare con impegno e lealtà, il desiderio di superarsi. Tutto questo è un grande patrimonio. Vi ringrazio per questo incontro, sarà un piacere stare con voi in questi momenti. In bocca al lupo".

Oggi Mattarella inaugurerà Casa Italia, il quartier generale che è ormai è una istituzione della missione italiana alle Olimpiadi, e in serata, con un’ottantina di capi di Stato e di Governo e la first lady americana Jill Biden (in rappresentanza del marito Joe convalescente per Covid), presenzierà alla cerimonia d’apertura lungo la Senna. La delegazione italiana sarà nella stessa barca di quella israeliana, coabitazione che garantisce livelli assoluti di sicurezza in una Capitale blindata contro il rischio terrorismo. La barca italo-israeliana sarà infatti sorvegliata sia dalle forze di sicurezza francesi sia dagli agenti israeliani del Mossad.

Dopo la partenza dal Pont d’Austerlitz, vicino al Jardin des Plantes, gli atleti passeranno sotto ponti storici e monumenti iconici come Notre-Dame e il Louvre applauditi dal pubblico (previste 300.000 persone). Saranno toccate anche alcune sedi dei precedenti Giochi parigini, tra cui Invalides e Grand Palais. Lungo il percorso fino al Trocadéro 110 maxischermi rilanceranno l’evento, un misto tra sport, arte, cultura e spettacolo. A Parigi sono già arrivate Céline Dion e Lady Gaga ma sull’apparizione alla cerimonia resiste ancora il massimo riserbo. Già scongiurato invece lo sciopero dei danzatori, per la gioia presidenziale di Emmanuel e Brigitte Macron.