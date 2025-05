Sfila l’odio, tensione a Gerusalemme. I giovani ebrei e la caccia all’arabo

Mentre l’esercito israeliano dilaga ormai in ampie zone della Striscia di Gaza, le correnti nazionaliste ebraiche sono scese in massa nella Città Vecchia di Gerusalemme ieri, in occasione dell’anniversario (secondo il calendario lunare ebraico) della sua unificazione con Israele nella guerra dei Sei Giorni del 1967. Gruppi di adolescenti di destra hanno aggredito negozianti arabi. "Gerusalemme è nostra, Gaza è nostra" hanno scandito migliaia di giovani attivisti. "Gaza deve essere ora appiattita".

Per l’occasione, duemila agenti di polizia sono stati schierati per impedire che gruppi di estremisti attaccassero palestinesi di passaggio, come avvenuto negli anni passati ai margini della cosiddetta "Danza delle bandiere": ossia una marcia di massa, con lo sventolio del vessillo bianco-blu di Israele, che si conclude nella spianata del Muro del Pianto.

In precedenza il ministro per la Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, leader del partito "Potere ebraico", si è recato sulla Spianata delle Moschee per ribadire che quell’area si trova "sotto sovranità israeliana". Un gesto che è stato subito condannato dai ministeri degli Esteri della Giordania e della Turchia. All’inizio della "Danza delle bandiere" Ben Gvir è stato accolto da una folla esultante. "Itamar, Re d’Israele" hanno scandito i partecipanti, per poi procedere all’interno del rione islamico della Città Vecchia al grido: "Maometto è morto", e anche: "Il vostro villaggio deve bruciare". Uno slogan, quest’ultimo, tanto più significativo dopo gli incendi dolosi di case e automobili palestinesi da parte di ultrà del movimento dei coloni, avvenuti negli ultimi giorni in Cisgiordania.

La novità di quest’anno è stata rappresentata dalla presenza di 100 membri di "Standing Together", un movimento composto da volontari ebrei e arabi, che hanno fatto da scudi umani per difendere passanti palestinesi trovatisi isolati. "Ci sono stati piccoli screzi, ma tutto sommato la manifestazione si è svolta nella calma", ha stimato il capo della polizia Dany Levy.

In precedenza Ben Gvir si era recato sulla Spianata delle Moschee, dove aveva dichiarato – in apparente contrasto con la posizione ufficiale di Israele – che "grazie al Cielo, adesso noi ebrei possiamo pregare qua, possiamo genufletterci". A breve distanza da lui, sui gradini antistanti il Duomo della Roccia, un ebreo religioso ha impartito ai presenti la "benedizione dei sacerdoti" e un deputato nazionalista ha sventolato la bandiera israeliana.

Gli episodi verificatisi a Gerusalemme hanno indignato i dirigenti dell’opposizione parlamentare. "Il festival dell’odio e del razzismo che quei giovani ebrei hanno organizzato in quartieri arabi è una vergogna per l’ebraismo" ha affermato il leader centrista Yair Lapid.

"Quella violenza non ha alcunché di ebraico e i ministri che tacciono sono complici di tanta vergogna". Similmente, il leader della sinistra Yair Golan ha deprecato le "incitazioni all’odio" e si è detto impegnato per ricostruire "una Gerusalemme di tutti: cristiani, ebrei e arabi, laici e religiosi".

Ma Ben Gvir – che guida la polizia e la guardia di frontiera – è persuaso che attualmente gli equilibri politici siano sempre più spostati a destra e che questa tendenza riceverà un ulteriore impulso quando entrerà in carica il nuovo capo dello Shin Bet (sicurezza interna, l’Fbi israeliano), il generale David Zini, che è ritenuto un esponente del nazionalismo-religioso più radicale. "Forza, Zini, ce la farai" gli ha mandato a dire dall’interno della Spianata delle Moschee.

Aldo Baquis