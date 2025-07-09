Sfiducia von der Leyen, Brando Benifei (Pd): “Noi mai con l’ultradestra. Ma Ursula cambi rotta”

Roma, 9 luglio 2025 – Domani il Parlamento europeo vota la mozione presentata dai romeni del gruppo conservatore di Ecr, lo stesso del partito della premier Giorgia Meloni, contro Ursula von der Leyen per i favoritismi nei confronti di Pfizer durante il Covid. Al netto delle scarse rilevanze, invero si tratta di una prova di forza degli ultra conservatori della destra orientale, che infatti sarà assecondata dalla Lega, ma non da Fratelli d’Italia e Forza Italia. Mentre i socialisti, alleati organici del Ppe dalla fondazione dell’Unione, sono sempre più irrequieti per lo spostamento a destra del cordone sanitario nei riguardi delle destre e intendono rilanciare l’asse coi popolari a partire dal voto sul bilancio. Ne abbiamo parlato con Brando Benifei, ex capodelegazione del Pd nella precedente legislatura, sempre leale nei riguardi della segretaria Elly Schlein.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea

Onorevole Benifei, l’eurogruppo socialista si asterrà o voterà contro la mozione di censura nei riguardi von der Leyen presentata dai conservatori romeni? “Ne discuteremo oggi al gruppo per decidere come votare. Per noi la questione è chiara: in ogni caso non votiamo con l’estrema destra, non supportiamo mozioni che vengono da gruppi e partiti come gli ultra nazionalisti romeni lontanissimi da noi e anche dall’europeismo. Detto ciò, la nostra critica è molto netta nei riguardi della presidente von der Leyen”.

Cioè?

“La nostra capogruppo Iratxe Garcia lo ha detto chiaro: questa vicenda è il risultato dell’ atteggiamento di acquiescenza nei riguardi delle manovre spregiudicate del Ppe per aprire ad alleanze a geometria variabile con l’estrema destra su questioni chiave come il Green deal. Questo per noi è una linea invalicabile”.

Ma è il disegno dei moderati per arginare nel destre...

“Se il Ppe vuole salvare la Commissione e farla guidare all’insegna della logica europeista che finora ha informato il rapporto con socialisti, verdi e liberali deve tornare al tavolo della discussione comune con le altre forse europeiste che finora si sono espresse in modo analogo. Altrimenti saranno loro ad affondare la Commissione”.

Ma non è come la fiducia al governo: come si blocca un cambiamento degli orientamenti di maggioranza e di governo europei?

“L’Europa si può guidare solo attraverso un indirizzo che faccia valere anche il punto di vista progressista, per quanto resista quasi solo in Spagna, dove pure vive un momento difficile. Ma nel Parlamento europeo le forze possono ancora contare. E dobbiamo far valere i nostri temi, l’agenda sociale, la transizione ecologica e fiscale”.

L’eurodeputato Pd Brando Benifei

Ma invece non si sta manifestando uno spostamento a destra del cordone sanitario e dell’asse del governo europeo?

“Purtroppo lo spostamento lo hanno sancito le elezioni, difatti bisogna continuare a cercare di rimontare. Ma l’accordo che ha sancito la nascita della Commissione non può contemplare alleanze variabili con chi vuole distruggere l’Europa”.

E questo, dal punto di vista pratico e istituzionale, che cosa lo impedisce?

“Ci sono questioni su cui la maggioranza europeista è decisiva, a cominciare dal bilancio, che le forze nazionaliste vogliono smantellare. Su questo abbiamo detto chiaro che non si possono fare accordi con loro o non lo votiamo. I nostri voti sono indispensabili. Penso al tema chiave del fondo sociale europeo che vorrebbero inserire in un fondo più largo di sviluppo. Senza di noi su questo non c’è maggioranza. Oppure non c’è Europa”.