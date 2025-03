Seul, motociclista inghiottito da una voragine: trovato morto dopo ore di ricerche

Roma, 25 marzo 2025 - Un motociclista precipitato in una voragine, apertasi all'improvviso sulla strada di Seul, Corea del Sud, è stato trovato senza vita dopo ore di ricerche. "L'uomo, sulla trentina, è stato trovato in arresto cardiaco alle 11:22", ha dichiarato un funzionario dei vigili del fuoco del distretto di Gangdong.

Inghiottito dalla strada

La tragedia ieri alle 18.30, immortalata dalla telecamera di una vettura che seguiva la vittima. L'incredibile sequenza dell'incidente mostra l’assurda morte del trentenne. Le immagini della camera car di una vettura mostrano chi la precede: un'auto e un motociclista. Ripartiti al semaforo verde in pochi centesimi di secondo si è aperta un'immensa voragine nella strada: la vettura è sobbalzata, riuscendo a non precipitare nel buco nero, mentre il motociclista non ha potuto evitarla, precipitando dentro alla voragine assieme alla sua moto, inghiottito dalla strada.

Seul, voragine si apre all'improvviso sulla strada. Un motociclista viene inghiottito

Un cratere di 20 metri di diametro

Il conducente della vettura è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, ma del giovane sulla moto non c'era più traccia. Fin da subito sono iniziate le ricerche, interrotte in parte nella notte, e riprese stamattina all'alba quando i soccorritori prima hanno trovato il cellulare dell'uomo, e poche ore dopo hanno localizzato anche la motocicletta, infine lui senza vita. L'agenzia di stampa locale Yonhap ha riferito che il manto stradale ha ceduto all'improvviso, creando un cratere di circa 20 metri di diametro e 20 di profondità, un buco nero sulla strada che avrebbe potuto inghiottire diversi mezzi di trasporto e causare varie vittime.