Evacuato il Senato degli Stati Uniti, paura a Washington: “Possibile presenza di un uomo armato”. Poi l’allarme rientra

Washington, 2 agosto 2023 – L'edificio del Senato al Capitol Hill di Washington è stato evacuato dopo che le autorità sono state allertate sulla possibile presenza di un uomo armato. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali gli agenti del Capitol Police stanno controllando l'area.

L'allarme arriva a 24 ore dall'attesa apparizione di Donald Trump in tribunale a Washington per la sua incriminazione. La città è in allerta e si sta preparando all'arrivo dell'ex presidente. Le perquisizioni all'edificio del Senato non hanno finora portato risultati e non ci sono conferma né di armi né di spari.

L’allarme nella capitale Usa è poi rientrato. Secondo un portavoce delle forze dell’ordine, citato da AbcNews, si sarebbe trattato di un errore. "Non ci sono feriti e non c'è nessun uomo armato".

Sono stati comunque momenti di grande tensione a Washington. In un tweet la polizia aveva chiesto a tutti di restare "lontano dalla zona e di cercare riparo a causa della possibile presenza di un 'active shooter'”.