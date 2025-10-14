Sébastien Lecornu sospende la riforma delle pensioni e resta al suo posto

Parigi, 14 ottobre. L’uomo giusto al momento giusto. Sébastien Lecornu, in un discorso di politica generale durato 30 minuti, ha disinnescato il rischio dell’ennesima sfiducia del Parlamento nei confronti del governo. “Proporrò al Parlamento di sospendere, da questo autunno, la riforma delle pensioni del 2023 e fino alle prossime elezioni presidenziali. L’età pensionabile non verrà alzata fino a gennaio 2028“, ha dichiarato il premier, tra gli applausi dei 69 deputati del Partito Socialista, gli unici in grado di salvare il governo dalle due mozioni di sfiducia, che verranno discusse dall’Assemblea nazionale giovedì 16 ottobre. Dopo due anni, cade quindi un dogma del Macronismo, nel tentativo estremo di ridare stabilità al Paese, almeno fino alla fine dell’anno.

Sebastien Lecornu

La “vittoria” dei socialisti

“Una vittoria per 3,5 milioni di Francesi!”, ha esultato il capogruppo dei socialisti, Boris Vallaud, durante il suo intervento, concedendo a Lecornu un po’ di respiro. Il premier, però, ha ricordato che la sospensione avrà un costo per lo Stato: 400 milioni di euro nel 2026, 1,8 miliardi di euro nel 2027. La responsabilità ricade quindi sul Parlamento, che avrà modo di discutere della riforma fino alla fine dell’anno, insieme ai sindacati e ai rappresentanti della società civile, in un formato simile al “conclave” fallito di François Bayrou. Se le discussioni non porteranno a nessun compromesso, toccherà al futuro presidente della Repubblica, nel 2027, proporre una nuova riforma. “Il governo proporrà, voi dibatterete e voterete”, ha ripetuto più volte Lecornu, mantenendo quindi l’impegno di rimettersi nelle mani del Parlamento e la promessa di non ricorrere all’uso dell’articolo 49, comma 3 – il passaggio forzoso delle leggi senza dibattito parlamentare – un’altra richiesta dei socialisti.

Lo scoglio del bilancio

Gli altri partiti hanno accolto freddamente l’apertura di Lecornu. Eric Ciotti, leader del gruppo UDR, satellite del Rassemblement national, ha accusato il premier di essere “ostaggio dei socialisti”, mentre tra le fila dei deputati di centro, prevale lo sconforto: “tocca a noi dilapidare la nostra eredità?”, si è chiesta Maud Brégeon, portavoce del governo. La scelta di Lecornu ha il merito di restituire un minimo di stabilità politica ed economica al Paese: i mercati hanno reagito positivamente alla notizia, nonostante il costo della sospensione. Lo spread rispetto alla Germania è sceso a un valore di 0,8, rispetto allo 0,85 dopo le dimissioni della scorsa settimana. Per rassicurare i mercati e anche milioni di lavoratori francesi, serve però approvare la manovra finanziaria, possibilmente entro la fine dell’anno. Il Parlamento, infatti, ha diritto a un dibattito di almeno 70 giorni obbligatori. La copia della legge di bilancio del 2026, presentata ieri da Lecornu durante il primo consiglio dei ministri, non ha convinto la Corte dei Conti: le stime del governo sarebbero troppo ottimiste. Secondo Pierre Moscovici, presidente dell’organismo, la bozza assomiglia al disegno di un architetto: “è come se ci venisse proposta una costruzione perfetta, sapendo però che non verrà mai realizzata”. La spesa pubblica dovrebbe superare i 501 miliardi di euro nel 2026, in crescita di 11 miliardi rispetto al 2025 (+0,2%), ma comunque meno rispetto agli anni precedenti. A pesare sul bilancio sono soprattutto le spese militari (+6,7 miliardi), il contributo al budget europeo (+5,7 miliardi) e il rimborso del debito (+8,1 miliardi).

Una sfida difficile per Lecornu: se lo spettro di una caduta del governo si allontana, quello di un lungo e doloroso dibattito parlamentare, dall’esito incerto, è dietro l’angolo.