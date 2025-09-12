Scudo Nato contro la Russia, schierati jet e militari sul fronte Est. L’ipotesi di una no-fly zone al confine

Roma, 13 settembre 2025 – La Nato si prepara a difendersi, gli Usa, che pure sono il suo principale azionista, non sanno che pesci pigliare e la Russia come sempre ribalta la realtà. Quel che è certo è che la guerra in Ucraina va avanti e ancora ieri sono morte tre persone nella regione di Sumy, a causa degli attacchi di Mosca.

Il segretario generale Nato Mark Rutte

Rinforzi a est

Il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, ieri ha annunciato l’avvio dell’operazione Eastern Sentry (Sentinella dell’est), per rafforzare il fianco orientale dell’Alleanza, più esposto alle provocazioni di Mosca.

“Questa attività militare – ha spiegato - inizierà nei prossimi giorni e coinvolgerà una gamma di risorse degli alleati, tra cui Danimarca, Francia, Regno Unito, Germania e altri. Oltre alle capacità militari più tradizionali, questo sforzo comprenderà anche elementi pensati per affrontare le sfide specifiche legate all’uso dei droni. Eastern Sentry aggiungerà flessibilità e forza alla nostra postura”. Rutte ha poi aggiunto di ritenersi pienamente soddisfatto dalla reazione degli Usa che, in occasione dell’episodio dell’altro giorno, con lo sconfinamento di droni sul territorio polacco, hanno avuto una ‘posizione assolutamente chiara’ dimostrando il suo impegno ‘in tutti i sensi’. Rutte ha poi ricordato come quello di venerdì non sia stato un fatto isolato e come la Russia si sia comportata in modo “pericoloso e inaccettabile”. Alcune fonti vicino alla Nato hanno anche ipotizzato che possa essere istituita una no fly zone fra Polonia e Ucraina, in modo che, se si dovesse ripetere la situazione dell’altro giorno, gli ordigni verrebbero abbattuti prima del loro ingresso all’interno dello spazio Nato.

Varsavia alza le difese

La Polonia però non è tranquilla e, dopo aver limitato il suo spazio aereo ai velivoli a bassa quota e schierato 40mila soldati al confine, ieri ha annunciato di aver chiuso i valichi di frontiera con la Bielorussia che erano rimasti operativi. L’Ue, intanto, ha prorogato le sanzioni contro Mosca di altri sei mesi, annunciando che sono in arrivo altri provvedimenti. L’Alto Rappresentante per la Politica Estera Ue, Kaja Kallas ha parlato di nuove sanzioni, pronte a colpire il petrolio russo. Dall’altra parte dell’oceano, il presidente Trump se ha una parte ha ipotizzato che i droni sui cieli polacchi “possano essere stati un errore” dall’altra ha detto che “la pazienza con Putin si sta esaurendo rapidamente”, aggiungendo che “le sanzioni colpiranno duro l’economia di Mosca”, incluse banche e petrolio.

Mosca fa spallucce

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è in pressing. Mosca continua con la sua avanzata e la notizia secondo la quale ci sarebbero decine di migliaia di soldati ammassati sulla linea del Donbass fa presagire che la prossima primavera per il Paese potrebbe essere critica. “Putin ha messo in moto una macchina da guerra che semplicemente non potrà fermare, a meno che non venga costretto a cambiare radicalmente i suoi obiettivi”. Dalla Piazza Rossa, arriva la solita litania. Secondo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha spiegato che i colloqui con Kiev sono “in pausa”, accusando l’Europa di disturbare la via verso il dialogo pacifico. Sui fatti polacchi, su cui la Russia si è tenuta molto prudente nelle dichiarazioni, il diplomatico ha spiegato che la Russia “non minaccia nessuno” spiegando che è tutta colpa della Nato e che l’Europa soffre di “sovraccarichi emotivi”.

Confronto all’Onu

Ieri sera si è tenuta la riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu chiesta da Varsavia. “Le incursioni di droni russi nello spazio aereo della Polonia – ha detto la vice segretaria generale Rosemary DiCarlo – mettono in pericolo i recenti sforzi diplomatici per raggiungere la fine di questa guerra brutale e non provocata”.