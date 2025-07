Scudo di Trump per Mosca

"Per ora non stiamo pensando di consegnare all’Ucraina armi a lungo raggio". Mentre la Russia continua a inondare di bombe e droni le città ucraine, accusata di usare anche armi chimiche, e l’Ue tentenna su nuove sanzioni, Donald Trump blocca sul nascere l’ipotesi circolata ieri che gli Usa potessero consegnare a Kiev (pagati dall’Europa tramite la Nato) i missili da crociera Tomahawk, in grado di colpire la Russia in profondità. L’ipotesi si era fatta largo in particolare dopo una conversazione telefonica fra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riportata dal Financial Times. La chiamata era avvenuta in seguito alla fallimentare telefonata fra Trump e il leader russo Vladimir Putin del 3 luglio, conversazione inconcludente che aveva irritato il presidente Usa. "Sareste in grado di colpire Mosca o San Pietroburgo?" aveva chiesto a Zelensky, che gli aveva risposto subito: "Certo, se ci date le armi". La portavoce della Casa Bianca non ha smentito, ma si è affrettata a precisare che quella di Trump era "solo una domanda" ed estrapolata dal contesto. Ieri lo stesso presidente Trump ha chiarito ai giornalisti: "No, Zelensky non dovrebbe colpire Mosca".

Del resto, che il cambio di atteggiamento di Trump nei confronti di Putin non sia ancora divenuto uno scontro totale, lo ha chiarito lui stesso in un’intervista alla Bbc: "Sono deluso da Putin, ma non ho chiuso con lui". Lo dimostrano in effetti anche i termini ampi concessi dall’"ultimatum" – ribadito ieri – per un cessate il fuoco: 50 giorni, sufficienti alla Russia per condurre l’offensiva estiva con la quale Putin spera (nonostante le difficoltà sul campo) di completare la conquista delle quattro regioni dell’Ucraina orientale che rivendica. Nel caso non si arrivasse alla tregua Trump ha minacciato dazi al 100% e sanzioni che colpirebbero anche i partner della Russia, ma di efficacia, secondo molti osservatori, perlomeno dubbia. Il Cremlino ha preso tempo: "Dichiarazioni serie, abbiamo bisogno di analizzarle".

Fra le armi richieste dall’Ucraina e che gli Usa potrebbero fornire (finanziate dagli europei), oltre ai sistemi di difesa Patriot e ai missili balistici Atacms, i Tomahawk erano quelle che avrebbero cambiato le carte in tavola in maniera più radicale, permettendo di colpire le basi russe in profondità. I Tomahawk sono missili che hanno oltre quarant’anni di storia, più volte aggiornati, e possono colpire con grande precisione fino a 2.500 km di distanza. Furono negati già da Biden, che temeva la reazione russa. In tema di giravolte, nella già citata intervista con la Bbc va registrato peraltro un altro cambio di idea di Trump: la Nato, a lungo ‘picconata’ "non è più obsoleta, tutt’altro". E la difesa comune? "Va bene".

Se l’Europa può sorridere per il riavvicinamento, balbetta sul nuovo pacchetto di sanzioni per colpire Mosca, il numero 18, che prevederebbe fra l’altro un abbassamento del prezzo massimo per il petrolio russo (da 60 a 45 dollari al barile). Un pacchetto sostenuto anche dall’Italia ("siamo favorevoli" ha chiarito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani). Ma dopo due mesi di lavoro manca ancora l’accordo della Slovacchia. Forse anche per questo l’alta rappresentante per gli Affari Esteri, Kaja Kallas, ha espresso rammarico e poi alzato i toni al termine del Consiglio degli Affari Esteri. Prima ha rivolto un invito agli Usa a fare di più: "Se paghiamo noi le armi allora si deve parlare di sostegno europeo all’Ucraina. Se gli Usa condividessero l’onere potremmo aumentare la pressione". E poi ha lanciato un allarme: "La Russia sta aumentando gli attacchi con le armi chimiche sulle truppe ucraine. Sono stati novemila dall’inizio della guerra e sono in crescita. È preoccupante".