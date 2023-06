Scozia, arrestata l’ex primo ministro Nicola Sturgeon. Indagine per illeciti sui fondi al suo partito

Roma, 11 giugno 2023 – L'ex premier scozzese Nicola Sturgeon è stata arrestata nell’ambito dell’indagine su presunti illeciti nelle finanze del suo partito, lo Scottish National Party. Sturgeon, 52 anni, si è dimessa da first minister scozzese e dalla quida dello SNP all'inizio di aprile. In queste ore viene interrogata dagli investigatori, secondo quanto ha fatto sapere la polizia.

Sturgeon è la terza persona a essere arrestata nell'ambito dell'operazione Branchform, l'indagine secondo cui più di 600.000 sterline in donazioni per una campagna per l'indipendenza scozzese sono state spese con modalità illecite dal partito. Anche il marito Peter Murrell, ex amministratore delegato del partito, è stato arrestato nella loro casa di Uddingston, vicino a Glasgow, il 5 aprile e interrogato in stato di fermo per quasi 12 ore prima di essere rilasciato senza formalizzazione di accuse. Dopo - il 18 aprile - era toccato a Colin Beattie, allora tesoriere del partito: anche lui è stato interrogato e rilasciato, in attesa di ulteriori indagini.

La polizia ha perquisito la casa della coppia e il giardino sul retro, oltre al quartier generale dell'SNP, sequestrando scatole di documenti e computer. Sturgeon, che non ha mai legato a questi sospetti le sue dimissioni, ha sempre difeso la trasparenza dei conti e dei fondi raccolti per l'ipotetico referendum, circa 667mila sterline (761mila euro al cambio di oggi) solo tra il 2017 e il 2020.