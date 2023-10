Scontro fra due navi cargo nel mare del Nord: un morto e quattro dispersi

Berlino, 24 ottobre 2023 – Almeno un morto e quattro dispersi. È questo il bilancio di una collisione fra due navi da carico avvenuta stamattina nel Mare del Nord, in Germania, circa 22 chilometri a sud-ovest dell'isola di Helgoland e a 31 km a nord-est di quella di Langeoog. Due le persone tratte in salvo, secondo quanto reso noto dalla Società tedesca di soccorso marittimo, l’Havariekommando.

A scontrarsi, intorno alle 5 del mattino, le navi mercantili ‘Polesie’ (registrata alle Bahamas, lunga 190 metri e con 22 persone di equipaggio) e ‘Verity’ (un cargo di 91 metri). Quest’ultima è affondata e i soccorritori temono che i quattro dispersi siano rimasti intrappolati dentro, dato che “finora non stati trovati nonostante intense ricerche dal mare e dall'aria”. “Dobbiamo prendere in considerazione il fatto che siano all'interno della nave”, ha detto durante una conferenza stampa l'Havariekommando.

Le ricerche comunque continuano, in condizioni definite “oltremodo difficili” fra l'altro a causa della scarsa visibilità in acqua, che è solo di 12 gradi di temperatura, è stato sottolineato sempre nella conferenza. Non sono ancora chiare le cause della collisione, né per ora sono state diffuse ipotesi.

Helgoland si trova a circa 70 chilometri al largo della costa tedesca.

